الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 443 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير 443 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ نجحت القوات المسلحة الروسية في استهداف مؤسسة "أنتونوف" في كييف لتصنيع صواريخ "إف بي-5 فلامينغو" و"إف بي-9" العملياتية التكتيكية وطائرات مسيرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم استهداف سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك محملة بإمدادات للقوات الأوكرانية.

كما تم استهداف منشأة صناعية في كييف لإنتاج الطائرات المسيّرة ومكونات الأنظمة الروبوتية.

وقصفت القوات المسلحة الروسية جسر "يوجني" (الجنوبي) للنقل البري وخطوط السكك الحديدية في كييف المستخدم لنقل التوريدات العسكرية.