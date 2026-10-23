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كوريا الجنوبية تقترح إجراء محادثات حدودية مع جارتها الشمالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تقترح إجراء محادثات حدودية مع جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ

اقترحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية مجددا، اليوم /الجمعة/، عقد محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية، بهدف التوافق على الموقع الدقيق للحدود البرية بين البلدين والحد من مخاطر الاشتباكات العرضية.

وجاءت الدعوة الكورية الجنوبية من قبل نائب وزير سياسة الدفاع الوطني "كيم هونج تشول"، في أعقاب حادث انفجار لغم أرضي داخل المنطقة المنزوعة السلاح الشهر الماضي، والذي أسفر عن إصابة جنود كوريين جنوبيين.. حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية.

ودأبت القوات الكورية الشمالية، في السنوات الأخيرة، على بناء طرق تكتيكية وسياج أمني، إلى جانب زرع ألغام بالقرب من خط العسكري الفاصل في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وأوضح هونج تشول أن القوات الشمالية تجاوزت الخط العسكري الفاصل أثناء تنفيذ تلك الأعمال.

وكانت وزارة الدفاع الكورية قد اقترحت إجراء محادثات مماثلة في وقت سابق، وذلك لتسوية الخلافات بشأن موقع الخط الفاصل، إلا أن بيونج يانج لم ترد على تلك الدعوات.

وزارة الدفاع كوريا الجنوبية محادثات عسكرية

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