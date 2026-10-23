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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: البرنامج الوطني الاقتصادي يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية

جلسة بشأن البرنامج الوطني
جلسة بشأن البرنامج الوطني
أ ش أ

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يرفع مستويات الإنتاجية والتشغيل والكفاءة والفاعلية، وأن البرنامج سيُطلق قبل نهاية ديسمبر 2026. ويستهدف البرنامج التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتقديم منتج بأعلى درجات الجودة وبتكلفة مناسبة.

جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كلمة خلال مشاركته في جلسة بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

حضر الجلسة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. وأدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء فلسفة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) ومنهجيته وأبرز محاوره، وأشار إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، حيث أظهر الاقتصاد المصري مرونة وصلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضح عيسى أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشيرا إلى العديد من المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة حياة المواطنين، ومنها "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، كما أشار إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

استعرض نائب رئيس الوزراء أبرز المحاور الرئيسية للبرنامج، ومنها تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، لافتا إلى بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في العام المالي 2027-2028، على أن تعلن عن تفاصيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن المحاور تشمل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة استغلالها عبر آليات عدة، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة (الإصدار الثاني 2026-2030)، وإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، لافتا إلى مواصلة العمل المكثف في إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والجهود الجارية لتطوير الأداء بالجهاز الإدارى للدولة ووحداته المختلفة بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بإصرار وعزيمة لتحقيق أهدافه الطموحة، والتحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وبأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، والانطلاق نحو نمو مستدام وشامل، ومزيد من التمكين للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

وفي ختام كلمته، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بـ"منتدى مصر 2026”، وما تضمنه من جلسات وورش متخصصة، تميزت بالتنوع والثراء في العديد من الموضوعات بمشاركة خبراء ومتخصصين، مشيرا إلى مشاركته في عدد منها وتسجيل ما طُرح من أفكار ومقترحات ومبادرات، على أن يتم التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث آليات الاستفادة منها وسبل التنفيذ.

نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسين عيسى مستويات الإنتاجية جلسة بشأن البرنامج الوطني

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