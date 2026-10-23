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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة كافيه الزمالك.. معاكسة فتاة تتسبب في مشاجرة بين 6 أشخاص

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

شهدت منطقة الزمالك التابعة لمحافظة القاهرة، مشاجرة داخل أحد الكافيهات الشهيرة، على خلفية خلاف حدث نتيجة معاكسة فتاة، ما أسفر عن تحطيم عدد من الطاولات والكراسي وإصابة أحد الأشخاص، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين على خلفية الواقعة.

كواليس الواقعة 

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بنشوب مشاجرة داخل أحد الكافيهات بدائرة القسم، ووقوع إصابة وتلفيات بمحتويات المكان.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، يضم كل منهما 3 أشخاص، حيث تبين أن الطرف الأول يحمل أفراده جنسية إحدى الدول الخليجية، بينما يضم الطرف الثاني 3 طلاب.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية، بعدما قام أحدهم بمعاكسة فتاة كانت برفقة الأشخاص الثلاثة، قبل أن تتطور الخلافات إلى اشتباك بالأيدي، ما أسفر عن تحطيم عدد من الطاولات والكراسي داخل الكافيه وإصابة أحد الأشخاص.

وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين ، واقتيادهم إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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