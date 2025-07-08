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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشمام نجم الصيف.. فاكهة ترطب الجسم وتحميه من الأمراض المزمنة

فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
آية التيجي

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يبدأ موسم جني فاكهتي البطيخ والشمام في العديد من دول العالم، حيث يُقبل الكثيرون على تناول الشمام بفضل فوائده الصحية وقدرته العالية على ترطيب الجسم خلال الأيام الحارة.

فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "USA Today"، يُعد الشمام من أفراد عائلة البطيخ الأحمر، ويتميّز بكونه غنيًا بمضادات الأكسدة، البوتاسيوم، والألياف، ما يجعله خيارًا مثاليًا للوقاية من الأمراض المزمنة ودعم صحة الجهاز الهضمي.

وأكدت أخصائية التغذية مونيكا داغوستينو أن الفوائد الصحية للشمام تعود إلى احتوائه على مادة "البيتا كاروتين"، المسؤولة عن لونه البرتقالي المميز، والتي تتحول داخل الجسم إلى فيتامين "أ"، الذي يلعب دورًا أساسيًا في دعم صحة العين، وتعزيز إنتاج خلايا الدم، إلى جانب تقوية الاستجابة المناعية.

وأضافت داغوستينو، إلى أن "البيتا كاروتين" تعتبر أيضًا من مضادات الأكسدة القوية، التي تساهم في مكافحة الجذور الحرة، وتقلل من الالتهابات المزمنة، مما يعزز الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام

كيف يتم تناول الشمام؟

تنصح الأخصائيتان مونيكا داغوستينو وهوب براندت بدمج الشمام ضمن السلطات الصيفية، والوجبات الخفيفة، إلى جانب الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، المكسرات، أو البقوليات.
فهذا التنوع الغذائي يرفع من نسبة الألياف والسوائل التي يحصل عليها الجسم، مما يحسّن من عملية الهضم، ويعزز امتصاص الحديد بفضل غناه بفيتامين "سي".

فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام

القيمة الغذائية الفاكهة الشمام

كوب واحد من مكعبات الشمام الطازج يحتوي على:

53 سعرة حرارية فقط

كميات عالية من فيتامين A وC

نحو 6٪ من الاحتياج اليومي من الألياف

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُنصح بتناول خمس حصص يومية من الفواكه والخضروات، بمعدل 80 جرامًا للحصة الواحدة، للحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن.

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