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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
أسماء عبد الحفيظ

تعاني أغلب الفتيات والسيدات من الشعر الجاف والتقصف ويبحثن عن حل طبيعي يعيد له الحيوية والنعومة فالحل موجود في الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور وحتى الأطراف وتمنحه الترطيب اللازم دون مواد كيميائية قاسية.

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

من بين هذه الزيوت يبرز زيت واحد يُعتبر كنزًا حقيقيًا للعناية بالشعر الجاف وهو زيت الأفوكادو الغني بالفيتامينات والمغذيات الأساسية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

زيت الأفوكادو الأفضل لترطيب الشعر الجاف

يُعرف زيت الأفوكادو بأنه من أقوى الزيوت الطبيعية في ترطيب الشعر وتغذيته لأنه يحتوي على فيتامينات هامة مثل فيتامين أ وفيتامين هـ بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الأساسية التي تتغلغل في بصيلات الشعر وتعيد إليه الترطيب من الداخل.

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

ما يميز زيت الأفوكادو عن غيره من الزيوت هو قدرته الفائقة على اختراق الشعرة وعدم الاكتفاء بتغليفها من الخارج فقط مما يجعله علاجًا فعّالًا للشعر شديد الجفاف.

فوائد زيت الأفوكادو للشعر الجاف

  • يساعد على ترطيب الشعر بعمق ويقلل من الهيشان
  • يعالج التقصف الناتج عن الجفاف والتعرض للحرارة
  • يعزز نمو الشعر ويقويه من الجذور
  • يضيف لمعانًا طبيعيًا للشعر دون أن يجعله دهنيًا
  • يحمي الشعر من أضرار الشمس والعوامل البيئية

طريقة استخدام زيت الأفوكادو للعناية بالشعر

 

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

يمكنك استخدام زيت الأفوكادو بمفرده كحمام زيت عن طريق تدفئته قليلاً وتدليك فروة الرأس به ثم توزيعه على كامل الشعر وتركه لمدة ساعة ثم غسله جيدًا بالشامبو
كما يمكن خلطه مع زيوت أخرى مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون للحصول على نتائج مزدوجة

  • زيوت طبيعية أخرى مفيدة للشعر الجاف
  • زيت جوز الهند يمنع فقدان البروتين ويمنح الشعر نعومة
  • زيت الأرجان يعيد اللمعان ويصلح التلف
  • زيت الزيتون يغذي فروة الرأس ويقلل من تساقط الشعر
  • زيت اللوز الحلو يرطب الشعر ويمنحه مرونة

نصيحة ذهبية

لأفضل النتائج داومي على استخدام زيت الأفوكادو مرة أسبوعيًا على الأقل وقللي من استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة ولا تنسي تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية للحفاظ على ترطيب شعرك من الداخل والخارج.

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زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

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