هل وضع جل الصبار على الشعر آمن؟

عندما يتعلق الأمر بالعلاجات الطبيعية للعناية الشخصية، عادةً ما يأتي جل الصبار في المرتبة الأولى، وسواءً للعناية بالبشرة أو الجسم أو الشعر، فإن خصائص جل الصبار تتصدر القائمة دائمًا لفوائده المتعددة.

ويرجع ذلك إلى طبيعته المهدئة والمرطبة التي تجعله من الإضافات الشائعة في البلسم والشامبوهات وأقنعة الشعر، هل يُوضع جل الصبار الخام مباشرةً على الشعر وفروة الرأس؟

كشف الدكتور سانجيف جولاتي، رئيس قسم الأمراض الجلدية، مستشفى شاردا - نويدا، بالهند عن أهمية الصبار للشعر وفقا لموقع only my health.

كيف يُعد الصبار عنصرا طبيعياً للعناية بالشعر

الصبار نبات عصاري غني بفيتامينات (مثل أ، ج، هـ)، ومعادن، وإنزيمات، وأحماض أمينية، ومضادات أكسدة. ويُعتقد أنه يوفر فوائد متعددة لفروة الرأس والشعر، بما في ذلك الحد من القشرة، وتخفيف التهيج، ونمو الشعر الصحي.

فوائد استخدام الصبار للشعر

وفقًا للدكتور جولاتي، فإن بعض فوائد وضع جل الصبار على الشعر تشمل:

1. يهدئ تهيج فروة الرأس

يمكن للخاصية المهدئة الطبيعية الموجودة في الصبار والتي تتمثل في كونه مضاد للالتهابات أن تهدئ الاحمرار والحكة والتهيج في فروة الرأس، مما يجعله خيارًا لطيفًا لفروة الرأس الحساسة أو المتقشرة.

2. يتحكم في قشرة الرأس

بفضل خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا، يمكن أن يساعد الصبار على التحكم في قشرة الرأس ويحبط عدوى فروة الرأس عند استخدامه بانتظام.

3. يرطب الشعر

يعتبر الصبار مرطبًا طبيعيًا رائعًا يغذي فروة الرأس وخصلات الشعر، مما قد يقلل من الجفاف والتجعد.

4. قد يشجع نمو الشعر

على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في المجتمع العلمي، إلا أنه من المعتقد تقليديًا أن الصبار يحفز بصيلات الشعر ويعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما قد يعزز نمو الشعر.