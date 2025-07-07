قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا ؟.. الإفتاء تجيب
الصحة اللبنانية: 10 جرحى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان قمة بريكس وتدعو لتدخل دولي لوقف العدوان على غزة
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026
طلب إحاطة في النواب لتخفيض تذكرة المتحف الكبير للمصريين إلى 100 جنيه
موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية 2025
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 7 يوليو
أسعار الذهب اليوم.. تراجع عيار 21
إيلون ماسك: دعم مرشح رئاسي من حزبي الجديد وارد.. والتركيز الآن على الكونجرس
عبد الحفيظ: من يقارن السوبر بدوري الأبطال تفكيره صعب جدًا
جمال عبدالحميد: بيراميدز حقق بطولة إفريقيا اللي الأهلي كان مستحوذ عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل وضع جل الصبار على الشعر آمن؟

الصبار
الصبار
حياة عبد العزيز

عندما يتعلق الأمر بالعلاجات الطبيعية للعناية الشخصية، عادةً ما يأتي جل الصبار في المرتبة الأولى، وسواءً للعناية بالبشرة أو الجسم أو الشعر، فإن خصائص جل الصبار تتصدر القائمة دائمًا لفوائده المتعددة. 

ويرجع ذلك إلى طبيعته المهدئة والمرطبة التي تجعله من الإضافات الشائعة في البلسم والشامبوهات وأقنعة الشعر، هل يُوضع جل الصبار الخام مباشرةً على الشعر وفروة الرأس؟

 كشف الدكتور سانجيف جولاتي، رئيس قسم الأمراض الجلدية، مستشفى شاردا - نويدا، بالهند  عن أهمية الصبار للشعر وفقا لموقع only my health.

كيف يُعد الصبار عنصرا طبيعياً للعناية بالشعر

الصبار نبات عصاري غني بفيتامينات (مثل أ، ج، هـ)، ومعادن، وإنزيمات، وأحماض أمينية، ومضادات أكسدة. ويُعتقد أنه يوفر فوائد متعددة لفروة الرأس والشعر، بما في ذلك الحد من القشرة، وتخفيف التهيج، ونمو الشعر الصحي.

فوائد استخدام الصبار للشعر

وفقًا للدكتور جولاتي، فإن بعض فوائد وضع جل الصبار على الشعر تشمل: 

1. يهدئ تهيج فروة الرأس

يمكن للخاصية المهدئة الطبيعية الموجودة في الصبار والتي تتمثل في كونه مضاد للالتهابات أن تهدئ الاحمرار والحكة والتهيج في فروة الرأس، مما يجعله خيارًا لطيفًا لفروة الرأس الحساسة أو المتقشرة.

2. يتحكم في قشرة الرأس

بفضل خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا، يمكن أن يساعد الصبار على التحكم في قشرة الرأس ويحبط عدوى فروة الرأس عند استخدامه بانتظام.

3. يرطب الشعر

يعتبر الصبار مرطبًا طبيعيًا رائعًا يغذي فروة الرأس وخصلات الشعر، مما قد يقلل من الجفاف والتجعد.

4. قد يشجع نمو الشعر

على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في المجتمع العلمي، إلا أنه من المعتقد تقليديًا أن الصبار يحفز بصيلات الشعر ويعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما قد يعزز نمو الشعر.

الصبار الصبار للشعر فوائد الصبار للشعر الصبار للشعر الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

ترشيحاتنا

الصبار

هل وضع جل الصبار على الشعر آمن؟

مي عمر

مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

سرطان المرارة

سرطان المرارة.. تعرف على مراحله وأسبابه وأعراضه

بالصور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء ..صور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء

فولكس فاجن تحذر 17 ألف مالك من التوقف عن استخدام سياراتها

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

صدمة لمحبيها.. مرسيدس تودع سيارتها الشهيرة AMG لهذا السبب

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد