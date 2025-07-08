قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 7 شرطيين.. ننشر أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس| مستندات
الحوثيون يتبنون استهداف سفينة يونانية في خليج عدن وأنباء عن غرقها
تجدد النيران في بعض غرف سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة.. صور
حريق سنترال رمسيس.. 39 مصابا باختناقات وحروق خلال 7 ساعات
5 قتـ.لى في صفوف جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة
5 فئات لا يمسهم عذاب القبر.. حقائق لا يعرفها كثيرون
برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
الرئيس السيسي: تناقشت مع رئيس الصومال حول الأوضاع الأمنية في القرن الإفريقي.. والصحة: معظم إصابات حادث حريق سنترال رمسيس اختناق وحالتها مستقرة| أخبار التوك شو
بينهم 7 رجال شرطة.. ارتفاع عدد مصابي حريق سنترال رمسيس لـ 32 شخصا
ليزا لاك نيلسون عن أزمتها مع مها الصغير: جالى 6 الاف رسالة اعتذار من المصريين وقالولي دي مش اخلاقنا
الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسون: مها الصغير تواصلت معي واعتذرت وأنا قبلت اعتذارها
نظام امتحانات جديد.. تعديلات قانون التعليم تسمح بإعادة المحاولة برسوم رمزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الجدي يوليو 2025: قدّم المساعدة

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025

 قدّم المساعدة قدر الإمكان، وتحلّ بالصبر. ثباتك يُضفي لحظات من الهدوء. الإنجازات الصغيرة تُعزز الثقة بالنفس، وتُتيح فرصًا لطيفة للنمو وبناء علاقات ودية طوال اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

 سيحتاج كبار السن إلى استشارة الطبيب في حال وجود مشاكل في الهضم، وقد يعاني الأطفال أيضًا من مشاكل في صحة الفم، يُفضل دائمًا الأشخاص ذوي الأجواء الإيجابية للحفاظ على صحتك النفسية. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

استخدم صبرك لحل المشكلات. تجنب التشتيت بالالتزام بجدول زمني واضح. نجاح صغير الآن قد يُؤدي إلى فرص أكبر. حافظ على هدوئك وتنظيمك لإظهار مهاراتك الحقيقية اليوم. استمر في التعلم للتطور.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

 تجنب المبالغة في المشاعر. محادثة هادئة أو قضاء وقت مشترك بسيط يُساعد على بناء التفاهم والراحة في حياتك العاطفية اليوم. اتخذ خطوات صغيرة لتنمية علاقتك.. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

 تحدث مع شخص موثوق به قبل اتخاذ قراراتك المالية، طبيعتك الحذرة تساعد في الحفاظ على أموالك آمنة ومستقرة، مع نموها بمرور الوقت.

برج الجدي حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

احمد موسي

التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

مها الصغير تعتذر بعد اتهامها بسرقة الأعمال الفنية :انا غلطت و زعلانة من نفسي

مها الصغير تعتذر بعد اتهامها بسرقة الأعمال الفنية: أنا غلطت و زعلانة من نفسي

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية

السعودية تقترب من خطف شرف تنظيم مونديال الأندية 2029 وسط منافسة عالمية

طلعت يوسف

طلعت يوسف يعلن اعتزاله تدريب كرة القدم

الزمالك

أمير هشام يكشف تطورات مفاوضات الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

بالصور

أحلى من المحلات.. اعرفي طريقة عمل وافل براونيز الشوكولاتة| أفكار متنوعة للتقديم

وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

بربي 3 أطفال واحتاج شراء منزل.. ضحية مها الصغير الثالثة تخرج عن صمتها

كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

فيديو

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

لمس شعر الفنانات حرام.. أشهر مصفف شعر يكشف كواليس قرارا الاعتزال

حريق سنترال رمسيس

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد