وداعا لرائحة العرق الكريهة في الصيف.. مشروب طبيعي ينقي الجسم ويمنحك انتعاشا يدوم

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يُصبح التعرق وسيلة أساسية للجسم لتنظيم حرارته، لكنه في المقابل يُثير القلق لدى الكثيرين بسبب رائحة العرق الكريهة، ما يدفعهم إلى استخدام مزيلات عرق قوية قد تؤذي البشرة أو تسد المسام.

مشروب القرنفل بالنعناع والليمون

ويمكن التعامل مع رائحة العرق من الداخل، من خلال مشروب طبيعي فعال يعمل على تنقية الجسم وتحسين رائحته من الجذور، وفقا لما نشر في موقع “The Healthy”.

وينصح خبراء التغذية بتناول مشروب يتكوّن من القرنفل، النعناع الأخضر، عصير الليمون، والماء الدافئ، لما يحتويه من مكوّنات تُساعد الجسم على التخلص من السموم، وموازنة درجة الحموضة، وتقليل إفراز المركبات المسببة للرائحة.

مشروب القرنفل بالنعناع والليمون

لماذا يُعتبر هذا المشروب فعّالاً؟

ـ ينقّي الجسم من السموم التي تخرج عن طريق التعرق وتسبب الروائح الكريهة.

ـ يُوازن حموضة الجسم مما يجعل رائحة التعرق أكثر حيادية.

ـ يُحفز الكبد على التخلص من الفضلات بطريقة فعّالة.

ـ النعناع يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، تقلل من تفاعل البكتيريا مع العرق على الجلد.

ـ الليمون يعزز الانتعاش، والزنجبيل (اختياري) يضيف دعمًا مناعيًا إضافيًا.

مشروب القرنفل بالنعناع والليمون

طريقة تحضير مشروب القرنفل بالنعناع والليمون:

كوب ماء دافئ

5 حبات قرنفل

حفنة من أوراق النعناع الطازج أو ملعقة صغيرة من المجفف

نصف ليمونة معصورة

شريحة زنجبيل صغيرة (اختياري)

مشروب القرنفل بالنعناع والليمون

خطوات عمل مشروب القرنفل بالنعناع والليمون:

ـ يُضاف كل من النعناع، القرنفل، عصير الليمون (والزنجبيل إن وُجد) إلى الماء الدافئ.

ـ يُغطى لمدة 5 دقائق حتى تنطلق الزيوت الطيارة، ثم يُشرب على معدة فارغة صباحًا أو قبل الخروج في الأوقات الحارة.

مشروب القرنفل بالنعناع والليمون

متى تظهر النتائج؟

بعد أسبوع من الاستخدام اليومي، قد تلاحظ:

ـ تحسن ملحوظ في رائحة التعرق

ـ تقليل الحاجة لاستخدام مزيلات العرق القوية

ـ شعور بالانتعاش وتحسن في الهضم

نصائح إضافية لتقليل رائحة العرق

نصائح إضافية لتقليل رائحة العرق

ـ التقليل من الأطعمة الغنية بالكبريت مثل الثوم، البصل، اللحوم المصنعة.

ـ الإكثار من شرب الماء النقي.

ـ ارتداء ملابس قطنية تساعد على تهوية الجسم.

ـ تنظيف مناطق التعرق وتجفيفها جيدًا.

وقد تعنيك التغذية الطبيعية ومشروبات الأعشاب عن المنتجات الكيميائية وتُعزز صحة بشرتك من الداخل للخارج.