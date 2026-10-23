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أزهري: اللي يصبر على نكد زوجته هيدخل الجنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزهري: اللي يصبر على نكد زوجته هيدخل الجنة

المشكلات الزوجية
المشكلات الزوجية
البهى عمرو

أجاب الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال بشأن مصير الزوج الذي يصبر على زوجته كثيرة الشكوى والمشكلات «النكد»، وما إذا كان صبره عليها سببًا في دخول الجنة.


وقال عبد الجواد إن الزوج الذي يصبر على زوجته ويتحمل طباعها الصعبة يرجى له الأجر والثواب، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على الزوجات فقط، إذ يوجد أيضًا رجال يتصفون بكثرة الشكوى وإثارة المشكلات، كما توجد سيدات يتصفن بهذه الطباع.


وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه على كل زوج أن يحسن معاملة زوجته، وأن يتحلى بالصبر في التعامل معها، حتى في الأوقات التي تكثر فيها الخلافات والمشكلات الزوجية.


ودخل الشيخ أشرف عبد الجواد في نوبة من الضحك على الهواء، تعليقًا على حديثه عن كثرة الأزواج والزوجات الذين يتسببون في المشكلات داخل المنازل، قائلًا: «كده هننام في الشارع أو على السلم، وربنا يستر».
 

الأزهر الشريف الأزهر الشيخ أشرف عبد الجواد المشكلات الزوجية

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