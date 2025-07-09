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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير للنساء.. للأم والجنين: مضاعفات خطيرة بسبب سكري الحمل

سكر الحمل
سكر الحمل
اسماء محمد

يعد سكري الحمل من المشكلات المتكررة بين عدد كبير من نساء العالم والبعض لاينتبه لها ولا يهتم بعلاجها فما خطورة هذا التصرف.

ووفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" نكشف لكم مضاعفات سكري الحمل.

مضاعفات سُكَّري الحمل
تلد أغلب النساء المصابات بالسكري الحملي أطفالاً أصحاء لكن مستويات السكر العالية وغير المعالَجة في الدم قد تسبب مشكلات لك ولطفلكِ.

مضاعفات يعانى منها الطفل 

قد تظهر مضاعفات على الطفل نتيجةً لإصابتكِ بالسكري الحملي، وتشمل ما يلي:

النمو الزائد

يمكن أن يمر الجلوكوز الزائد عبر الـمَشيمة. 

ويحفز هذا الجلوكوز الزائد بنكرياس طفلكِ على إنتاج المزيد من الأنسولين وقد يزيد هذا من نمو طفلك أكثر من اللازم ويسبب الولادة المتعسرة وأحيانًا الحاجة إلى إجراء عملية قيصرية.

انخفاض سكر الدم 


يُصاب أطفال الأم المصابة بالسكري الحملي في بعض الأحوال بانخفاض في سكر الدم بعد الولادة بوقت قصير ويرجع هذا إلى ارتفاع إنتاج الأنسولين لديهم.


الإصابة بالنوع الثاني من السكري

 في مرحلة عمرية لاحقة يتعرض أطفال الأمهات المصابات بالسكري الحملي بشكل أكبر لخطر الإصابة بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني في مرحلة عمرية لاحقة.
الوفاة

 قد يؤدي عدم معالجة السكري الحملي إلى وفاة الرضيع، سواء قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة.

مضاعفات تصيب الأم 


قد تظهر مضاعفات على الأم نتيجة الإصابة بالسكري الحملي، ومنها ما يلي:

مقدمات الارتعاج

تشمل أعراض الإصابة بهذه الحالة ارتفاع ضغط الدم، ووجود كميات زائدة من البروتين في البول، وتورم الساقين والقدمين.
السكري الحملي

 إذا تعرضي للإصابة بالسكري الحملي مرة، فمن الأغلب أنكِ ستُصابين به في الحمل القادم.

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