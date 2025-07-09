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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زيادته ونقصانه خطر .. علامات غير متوقعة لارتفاع السكر وانخفاضه

السكر
السكر

يعد ارتفاع السكر من أخطر المشكلات الصحية التي يعاني منها الاشخاص وفي نفس الوقت لانخفاض الشديد في السكر يؤدي إلى المضاعفات عديدة.

ووفقا لما جاء في موقعcdc نكشف لكم علامات انخفاض وارتفاع السكر.

انخفاض السكر في الدم 

تشمل أعراض انخفاض سكر الدم (نقص سكر الدم) ما يلي:

بداية سريعة للارتباك والتهيج أو العدوانية

الجوع

معدل النبض السريع

التنفس الضحل

بشرة شاحبة ورطبة

فقدان التوازن والرعشة، والتلعثم في الكلام

ضعف عام

الصداع

 الدوخة

النوبات

الدوخة

الإسعافات الأولية لانخفاض سكر الدم هي إعطاء المريض سكرًا سريع المفعول فورًا، مثل علبة عصير، متبوعًا بتناول كربوهيدرات معقدة في حال عدم استجابة المريض، يجب طلب العناية الطبية العاجلة.

في حال وجود مُرافق مُعيَّن، يجب إبلاغه فورًا و سيتمكن المُرافق المُدرَّب من إعطاء حقنة الجلوكاجون المُنقذة للحياة، والتي عادةً ما تكون موجودة في حقيبة مُعالجة السكري الخاصة بالمريض، والتي تُحفظ معه دائمًا.

يجب وضع جميع المرضى غير المستجيبين في وضع الإفاقة (يُطلق عليه أحيانًا وضع مجرى الهواء الآمن) من أجل حماية مجرى الهواء لديهم.

يمتلك معظم مرضى السكري أجهزة قياس سكر الدم لقياس مستويات الجلوكوز في الدم في المنزل و إذا لم تكن مخولاً بقياس مستوى السكر في الدم، فاسأل المريض أو عائلته أو مقدم الرعاية عما إذا كان بإمكانه إجراء القياس. 

يمكن إعطاء المرضى المتعاونين والواعين الذين يعانون من نقص السكر في الدم الجلوكوز عن طريق الفم (مثل علبة عصير أو حلوى أو جل هيبوستوب) حتى تتحسن مستويات 

ارتفاع السكر في الدم 

تشمل أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم (فرط سكر الدم) ما يلي:

بداية بطيئة للارتباك والتهيج

الجوع والعطش وكثرة التبول

صداع

عدم وضوح الرؤية

الغثيان والقيء

ألم في البطن

رائحة الفم الكريهة

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من المرجح أن يحتاج المريض الذي يعاني من ارتفاع سكر الدم إلى رعاية طبية. لا تتأخر في طلب الرعاية الطبية المتقدمة و إذا لم يستجب، احمِ مجرى الهواء وضعه في وضعية الإفاقة.

من المرجح أن يعاني المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكري من نقص الأنسولين أو عدم كفايته.

غالبًا ما يكون ارتفاع سكر الدم أول أعراض داء السكري وغالبًا ما يراجع المرضى الذين لم يُشخَّصوا بمرض السكري طبيبهم شاكين من الجوع والعطش والتبول المفرط وعند فحص مستويات سكر الدم لديهم، غالبًا ما تكون مرتفعة.

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