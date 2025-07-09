كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر

في زمن تكثر فيه الحميات المعقدة والمكملات باهظة الثمن، تظهر العلاجات البسيطة الطبيعية كحل فعال وسهل، ومنها ماء الكمون.

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

وقد أثبتت الدراسات قدرة الكمون على دعم الهضم والطاقة وتوازن الجسم، خاصة عند تناوله على الريق، وفقا لما نشر في موقع “Times of India”.

ويمكن لمجرد نقع ملعقة من بذور الكمون ليلًا وشربها صباحًا، ان يُحدث فارقًا حقيقيًا في صحة الجسم بمرور الوقت.

وكشفت مراجعة علمية نُشرت في “المجلة الدولية للبحوث الطبية وعلوم الصحة” عن مجموعة من الفوائد الصحية لبذور الكمون، ومن أبرزها:

ـ خصائص مضادة للالتهابات

ـ تأثيرات مضادة للأكسدة

ـ دعم وظائف الكبد والكلى

ـ المساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني

ـ المساهمة في فقدان الوزن

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

لماذا ماء الكمون مفيد في الصباح؟

ـ يعزز الهضم بلطف:

يساعد في تحفيز الإنزيمات الهضمية، مما يقلل الانتفاخ والحموضة، ويمنح شعورًا بالخفة، ويعزز حركة الأمعاء دون إثقال الجهاز الهضمي.

ـ يقلل احتباس الماء:

يعمل كمدرّ بول طبيعي، يُساعد الجسم على التخلص من الأملاح والفضلات، مما يقلل الانتفاخ الصباحي.

ـ يساعد على توازن السكر في الدم:

يُساهم في تحسين استخدام الجسم للأنسولين وتكسير الجلوكوز، مما يقلل الرغبة الشديدة في الأكل لاحقًا خلال اليوم.

ـ يكبح الشهية:

يمنح شعورًا بالامتلاء والهدوء، ويساعد على التحكم في الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة أو الأكل العاطفي.

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

طريقة تحضير مشروب ماء الكمون

المكونات :

ملعقة صغيرة من بذور الكمون

كوب ماء دافئ

طريقة التحضير :

ـ انقعي البذور ليلًا، واشربي الماء في الصباح على معدة فارغة

ـ يمكنك أيضًا تسخين الماء قليلًا لإطلاق الزيوت الطيارة النشطة من الكمون.