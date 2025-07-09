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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إعلان إصابة إدوارد بورم في الكلى.. إليك أبرز أعراض لا يجب تجاهلها

الفنان إدوارد
الفنان إدوارد
آية التيجي

كشف الفنان إدوارد في تصريحات صحفية مؤخرًا، عن إصابته بورم في الكلى، مشيرًا إلى أنه يخضع حاليًا لفحوصات وتحاليل تمهيدًا لتحديد خطة العلاج.

أعراض أورام الكلى

وقد طالب إدوارد جمهوره بالدعاء، مؤكداً أنه متفائل ومتسلّح بالإيمان والعزيمة، ما دفع العديد من زملائه لدعمه بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار خبر إصابة الفنان المصري إدوارد بورم في الكلى صدمة واسعة بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، ليعيد الحديث مجددًا حول خطورة أورام الكلى، التي قد تمر دون أعراض واضحة في بداياتها، وتُكتشف غالبًا بالصدفة أو في مراحل متقدمة.

ويعتبر أورام الكلى من الأمراض "الصامتة" التي تحتاج إلى وعي مبكر ومتابعة دورية، وفقا لما نشر في موقع Healthline وWebMD، ومن أبرز أعراض أورام الكلى :

ـ ظهور دم في البول (Hematuria):

يُعد من العلامات المبكرة التي تشير لاحتمالية وجود ورم، حتى لو كان بكميات صغيرة.

أعراض أورام الكلى

ـ ألم في الخاصرة أو أسفل الظهر:

ألم مستمر أو غير مبرر في جانب واحد من الجسم، قد يمتد إلى البطن أو الظهر.

ـ كتلة أو تورم في جانب البطن أو الخاصرة:

يمكن أن يشعر بها المريض أو يكتشفها الطبيب أثناء الفحص.

ـ فقدان وزن غير مبرر:

فقدان الشهية والوزن بدون حمية أو تغيير في العادات الغذائية.

أعراض أورام الكلى

ـ الإرهاق والتعب المزمن:

شعور دائم بالإنهاك، حتى دون مجهود يُذكر.

ـ ارتفاع ضغط الدم أو فقر دم مفاجئ:

بسبب تأثير الورم على الهرمونات أو الكلى نفسها.

ـ الحمى والتعرق الليلي:

خاصة عند وصول المرض لمرحلة متقدمة أو انتقاله لأعضاء أخرى.

أعراض أورام الكلى

تحذير الأطباء من أورام الكلى

وغالبا لا تظهر أورام الكلى أعراضًا واضحة في البداية، لذا يُنصح بإجراء الفحوصات الدورية، خاصة لمن يعاني من أمراض مزمنة أو لديه تاريخ وراثي.

الكلى أورام الكلى أعراض أورام الكلى الفنان إدوارد

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بعد إعلان إصابة إدوارد بورم في الكلى.. إليك أبرز أعراض لا يجب تجاهلها

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