علامات مميزة تظهر عليك عند الإصابة بسرطان الكلى | تعرف عليها

يُعد سرطان الكلى من أخطر الأمراض التي تُهدّد حياة الإنسان إذا تم التأخر في اكتشافها وتؤثر على وظائف عدد كبير من أجهزة الجسم.

أعراض سرطان الكلى

نرصد لكم أهم الأعراض الرئيسية لمرض سرطان الكلى ووفقًا لما جاء في موقع NHS.

غالبًا لا تظهر أعراض واضحة لسرطان الكلى وعادةً ما يُشخَّص عند إجراء فحص لمرض آخر.

في بعض الحالات تكون هناك أعراض واضحة لمرض سرطان الكلى، فإنها يمكن أن تشمل ما يلي: