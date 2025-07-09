ما الكمية الآمنة من الدهون التي يُنصح باستخدامها في الطبخ؟

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، إن اختيار الدهون المستخدمة في طهي الطعام يمثل نقطة محورية لصحة الأسرة، مؤكدة أن السمن البلدي والزبدة الطبيعية وزيت جوز الهند من أفضل الخيارات التي يمكن استخدامها داخل المطبخ المصري.

وأضافت عبد الوهاب خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الأنواع الطبيعية تحتوي على فوائد غذائية مهمة إذا تم استخدامها بكميات معتدلة، مشيرة إلى أن استخدامها لا يعني الإفراط في تناول الدهون أو الاعتماد عليها بشكل أساسي، بل يجب الالتزام بمقدار مناسب لا يضر الجسم.

وحذرت من استخدام السمن الصناعي أو الزبدة المصنعة المنتشرة في الأسواق، مؤكدة أن المواد المصنعة تحتوي على مركبات ضارة بالجسم، وتسبب مع الوقت مشكلات صحية متراكمة تؤثر على القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت أن بعض العائلات لا تمتلك إمكانية الحصول على السمن البلدي بشكل دائم، لكنها شددت على أن من يمتلكون مصادر موثوقة يستطيعون التمييز بين الأنواع الجيدة والسيئة من خلال الملمس والرائحة والطعم، ومع الوقت يمكن تدريب الحواس على اختيار النوع الأفضل.