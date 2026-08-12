بإطلالة كاجوال.. ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة كاجوال بدون ميك اب، ولاقت تفاعلاً وإعجاب الجمهور.

من جانب آخر، تمكن فيلم “خلي بالك من نفسك”، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، من تصدر قائمة الأفلام الأعلي تحقيقًا للايرادات في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي.

وجاء الفيلم في المرتبة الاولي على مستوي الافلام المصرية بعد تحقيقة ما يزيد عن 50 مليون جنيه، رغم طرحه الخميس الماضي، متفوقًا علي فيلم شمشون ودليلة، وصقر وكناريا، وابن مين فيهم.