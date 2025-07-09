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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 20 فلسطينيًا بغارتين إسرائيليتين جنوبي غزة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

استشهد  20 فلسطينياً على الأقل في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة.

ووفق ماصرح به الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة "فرانس برس" فقد تمكن المسعفون من نقل ما لا يقل عن 20 شهيدا بينهم ستة أطفال على الأقل وسيدتان وعشرات المصابين إثر غارتين نفذهما الاحتلال فجراً في منطقة المواصي بخان يونس، ومخيم الشاطئ".

ومن جانبها أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة الآن.

وأكدت أن "حياة الناس وكرامتهم تنتهك يومياً في غزة، مع تفاقم الجوع والعطش، وانتشار الأمراض والنزوح القسري".

في السياق، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، السلطات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت إنَّ تعذيب الأسرى الفلسطينيين أصبح "واسع النطاق وممنهجاً".

وأوضحت ألبانيزي في منشور لها عبر منصة "إكس" أن المعتقلين الفلسطينيين من الجنسين تعرضوا للعنف الجنسي، مشيرةً إلى أن حادثة الاغتصاب الجماعي الموثقة في مركز اعتقال سدي تيمان ليست حالة فردية" بل تمثل جزءاً من نمط متكرر من الانتهاكات.

وأكدت أن هذه الممارسات لا تقتصر على القسوة فحسب، بل تمثل أحد المكونات الأساسية لجريمة الإبادة الجماعية، مشددةً على أن "إلحاق ضرر جسدي أو نفسي شديد بأعضاء مجموعة، بوصفهم جزءاً منها يعد أحد العناصر المكونة للإبادة الجماعية".

قطاع غزة خان يونس قوات الاحتلال الأونروا المعتقلين الفلسطينين

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