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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد دامٍ في غزة.. والأمم المتحدة: الاحتلال يرتكب انتهاكات ترقى إلى الإبادة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بسقوط 23 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، في تصعيد جديد يُنذر بموجة عنف متفاقمة في ظل أوضاع إنسانية متدهورة داخل القطاع المحاصر.

الأمم المتحدة: انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ترقى إلى الإبادة الجماعية

وفي سياق متصل، نقلت "القاهرة الإخبارية" عن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وسط مطالبات دولية بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.

دعوات دولية لوقف العدوان وحماية المدنيين

يتزامن هذا التصعيد مع دعوات دولية متكررة لوقف استهداف المدنيين وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، في حين تحذر منظمات حقوقية من كارثة إنسانية وشيكة تهدد سكان القطاع.

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