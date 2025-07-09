تصعيد دامٍ في غزة.. والأمم المتحدة: الاحتلال يرتكب انتهاكات ترقى إلى الإبادة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بسقوط 23 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، في تصعيد جديد يُنذر بموجة عنف متفاقمة في ظل أوضاع إنسانية متدهورة داخل القطاع المحاصر.

عقدة التفاوض الأخيرة بين إسرائيل وحماس في طريق إنهاء حرب غزة| ماذا يحدث؟ الأوضاع تتدهور.. الصحة العالمية تطالب بإدخال الوقود والغذاء فورا إلى غزة لقاء نتنياهو وترامب.. قضية واحدة عالقة أمام وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ترقى إلى الإبادة الجماعية

وفي سياق متصل، نقلت "القاهرة الإخبارية" عن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وسط مطالبات دولية بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.

دعوات دولية لوقف العدوان وحماية المدنيين

يتزامن هذا التصعيد مع دعوات دولية متكررة لوقف استهداف المدنيين وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، في حين تحذر منظمات حقوقية من كارثة إنسانية وشيكة تهدد سكان القطاع.