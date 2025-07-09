قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل قرار الفائدة.. أي شهادة من الأهلي تضمن لك أعلى عائد؟
زلزال يضرب سواحل إندونيسيا بقوة 5.4 ريختر
مصرع سيدة سقطت من شرفة الطابق الثالث بأبو النمرس
تصعيد دمـ.وي في غزة.. مـ.جازر إسرائيلية واستهداف ممنهج لمخيمات النازحين
رويترز: غرق السفينة «إتيرنتي سي» الليبيرية وإنقاذ 5من طواقمها حتى الآن
قافلة طبية استثنائية لأهالي قرية فتيات حادث الطريق الإقليمي في المنوفية
وقع من الرابع.. لهو طفل يتسبب في مصرعه ببولاق الدكرور
أحزاب تستعد لماراثون الشيوخ 2025.. الوفد بمرشحين على القائمة الوطنية.. والتجمع يقرر عدم خوض الانتخابات على الفردي
«التموين» تطلق خدمة إلكترونية لتحديث الرقم الضريبي على السجل التجاري
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم
مدبولي يتفقد سنترال رمسيس ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات
ترامب يعلن حضوره نهائي كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع
تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع
أسماء عبد الحفيظ

حقن التخسيس.. شهدت الفترة الأخيرة إلى الأن إقبال متزايد على استخدام حقن فقدان الوزن كحل سريع وفعال للتخلص من الدهون الزائدة، خاصة بين فئات الشباب والسيدات الباحثات عن الرشاقة السريعة قبل المناسبات أو مواسم الصيف، إلا أن هذا الاتجاه بات يثير قلق الأطباء والخبراء، الذين يحذرون من الآثار الجانبية الخطيرة التي قد تنجم عن الاستخدام غير المدروس لتلك الحقن.

تحذير الأطباء لا تتناولها دون إشراف

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن 

يحذر أطباء الغدد والسمنة والكلي من استخدام حقن التخسيس بدون إشراف الطبيب المختص، مؤكدين أن كثيراً من هذه الحقن تحتوي على مواد تؤثر على الهرمونات أو تسرع عملية التمثيل الغذائي بطريقة قد تجهد القلب والكبد والكلى.

فى إطار هذا قال الدكتور محمود الشريف طبيب الجراحات العامة  لصدى البلد، أن بعض الحقن تعمل على تقليل الشهية أو تأخير تفريغ المعدة، ما يسبب فقداناً سريعاً للوزن ولكنه مؤقت، وسرعان ما يستعيد الجسم الكيلوجرامات المفقودة بمجرد التوقف عنها.

مخاطر صحية لا يستهان بها

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن 

وأوضح الشريف، الأعراض الجانبية التي تم رصدها بين مستخدمي بعض أنواع حقن فقدان الوزن الشعور بالغثيان والدوار وفقدان الشهية الحاد واضطرابات المعدة، وقد تصل في بعض الحالات إلى التهابات في البنكرياس أو مشاكل في الغدة الدرقية. كما أن استخدامها لفترات طويلة قد يؤدي إلى اختلالات في ضغط الدم ومعدلات السكر.

تحذير خاص للمراهقين ومرضى القلب والحوامل

تُمنع هذه الحقن تماماً على المراهقين والحوامل ومرضى القلب والسكر، وكذلك على من يعانون من اضطرابات نفسية أو هرمونية. استخدام هذه المنتجات بين هذه الفئات يمكن أن يكون له نتائج كارثية، خاصة في ظل عدم وجود رقابة طبية دقيقة.

البديل الآمن نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم

البديل الآمن نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم

ينصح الأطباء باتباع أسلوب حياة صحي يجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، ويعتبرونه الطريقة الأكثر أماناً وفاعلية لفقدان الوزن بشكل مستدام. كما أن بعض الأعشاب الطبيعية والوصفات المنزلية تحت إشراف مختص تغني عن الحلول السريعة والمحفوفة بالمخاطر.

حقن فقدان الوزن حقن فقدان الوزن كحل سريع تحذير الأطباء لا تتناولها دون إشراف مخاطر صحية لا يستهان بها الأعشاب الطبيعية حقن التخسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ارشيفية

جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

ترشيحاتنا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

جانب من الاجتماع

تحالف دولي يدعو لتوحيد الجهود لمكافحة التجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا

المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية

الصناعات الغذائية: البحث العلمي أداة حيوية لتطوير الصناعة ودعم الأمن الغذائي

بالصور

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع
تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع
تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع

ميزة إخفاء الأوساخ.. أقوى سيارة من جيب تستخدم خدعة داخلية غريبة

جيب كومباس 4xe
جيب كومباس 4xe
جيب كومباس 4xe

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد