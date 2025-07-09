حقن التخسيس.. شهدت الفترة الأخيرة إلى الأن إقبال متزايد على استخدام حقن فقدان الوزن كحل سريع وفعال للتخلص من الدهون الزائدة، خاصة بين فئات الشباب والسيدات الباحثات عن الرشاقة السريعة قبل المناسبات أو مواسم الصيف، إلا أن هذا الاتجاه بات يثير قلق الأطباء والخبراء، الذين يحذرون من الآثار الجانبية الخطيرة التي قد تنجم عن الاستخدام غير المدروس لتلك الحقن.

تحذير الأطباء لا تتناولها دون إشراف

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن

يحذر أطباء الغدد والسمنة والكلي من استخدام حقن التخسيس بدون إشراف الطبيب المختص، مؤكدين أن كثيراً من هذه الحقن تحتوي على مواد تؤثر على الهرمونات أو تسرع عملية التمثيل الغذائي بطريقة قد تجهد القلب والكبد والكلى.

فى إطار هذا قال الدكتور محمود الشريف طبيب الجراحات العامة لصدى البلد، أن بعض الحقن تعمل على تقليل الشهية أو تأخير تفريغ المعدة، ما يسبب فقداناً سريعاً للوزن ولكنه مؤقت، وسرعان ما يستعيد الجسم الكيلوجرامات المفقودة بمجرد التوقف عنها.

مخاطر صحية لا يستهان بها

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن

وأوضح الشريف، الأعراض الجانبية التي تم رصدها بين مستخدمي بعض أنواع حقن فقدان الوزن الشعور بالغثيان والدوار وفقدان الشهية الحاد واضطرابات المعدة، وقد تصل في بعض الحالات إلى التهابات في البنكرياس أو مشاكل في الغدة الدرقية. كما أن استخدامها لفترات طويلة قد يؤدي إلى اختلالات في ضغط الدم ومعدلات السكر.

تحذير خاص للمراهقين ومرضى القلب والحوامل

تُمنع هذه الحقن تماماً على المراهقين والحوامل ومرضى القلب والسكر، وكذلك على من يعانون من اضطرابات نفسية أو هرمونية. استخدام هذه المنتجات بين هذه الفئات يمكن أن يكون له نتائج كارثية، خاصة في ظل عدم وجود رقابة طبية دقيقة.

البديل الآمن نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم

البديل الآمن نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم

ينصح الأطباء باتباع أسلوب حياة صحي يجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، ويعتبرونه الطريقة الأكثر أماناً وفاعلية لفقدان الوزن بشكل مستدام. كما أن بعض الأعشاب الطبيعية والوصفات المنزلية تحت إشراف مختص تغني عن الحلول السريعة والمحفوفة بالمخاطر.