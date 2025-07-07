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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
أسماء عبد الحفيظ

فى مشهد حزين هز مشاعر الجميع، حيث لم يتمالك الفنان إدوارد دموعه وهو يروي تجربة آلامه المريرة ومدي صعوبتها مع حقن التخسيس.

حل الفنان إدوارد ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc، وقال إن بداية القصة كانت عندما طلب منه المخرج محمد سامي تغيير شكله من أجل دور في مسلسل رمضاني، فقرر اللجوء إلى حقن التخسيس التي ساعدته في فقدان نحو 15 كيلو من وزنه خلال ستة أشهر فقط.

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس 

لكن المفاجأة جاءت بعد وقت قصير من التوقف عن استخدامها، حيث بدأ يشعر بآلام حادة في المعدة وعدم قدرته على تناول الطعام أو دخول الحمام، مع ارتفاع مستمر في درجة حرارته.

وتابع إدوارد وهو متأثر أن حالته ساءت بشكل كبير حتى أصيب بجلطة في القلب، اضطر بسببها إلى إجراء عملية قسطرة وتركيب ثلاث دعامات، ورغم حالته الصحية الحرجة، عاد في اليوم التالي لتصوير حلقة خاصة من برنامجه وكأن شيئًا لم يحدث.

وأضاف أن الفحوصات بعد ذلك كشفت عن إصابته بمرض آخر خطير لم يكن يتوقعه، ليؤكد أن ما مرّ به كان مرحلة صعبة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن تجربته أصبحت رسالة تحذيرية لكل من يفكر في الاعتماد على هذه الوسائل لإنقاص الوزن دون إشراف طبي.

فى إطار هذا كشف الدكتور محمود الشريف طبيب الجراحة العامة عن الفئات الممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس، ونوضح الأسباب التي تجعل منها خطرًا حقيقيًا على صحتهم.

من هم الممنوعون من استخدام حقن التخسيس؟

من هم الممنوعون من استخدام حقن التخسيس؟ 

1. مرضى القلب

حقن التخسيس تؤثر على معدل ضربات القلب وقد ترفع الضغط أو تسبب اضطرابًا في نبضات القلب، ما قد يؤدي إلى نوبات قلبية مفاجئة، خاصة لدى من يعانون من أمراض في الشرايين أو ضعف عضلة القلب.

2. مرضى الكبد والكلى

بعض مكونات الحقن يتم استقلابها أو طردها عبر الكبد والكلى، مما يشكّل عبئًا إضافيًا على هذه الأعضاء الضعيفة، ويزيد من احتمالية تدهورها أو فشلها الوظيفي.

3. الحوامل والمرضعات

تؤثر حقن التخسيس على الهرمونات ومعدلات الأيض، ما قد يشكل خطرًا على نمو الجنين أو يغيّر مكونات حليب الأم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الرضيع.

4. الأطفال والمراهقون

لم تُجرَ دراسات كافية على مدى أمان استخدام حقن التخسيس في هذه المرحلة العمرية، واستخدامها قد يسبب اضطرابات في النمو أو تغيرات هرمونية خطيرة.

5. مرضى السكري من النوع الأول

قد تتداخل بعض الحقن مع مستويات الإنسولين أو تسبب هبوطًا حادًا في السكر، ما يجعل استخدامها خطيرًا دون إشراف دقيق.

6. أصحاب التاريخ العائلي مع السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن بعض أنواع الحقن قد ترفع من خطر بعض أنواع السرطانات، خاصة البنكرياس والغدة الدرقية.

7. من يعانون من اضطرابات نفسية

بعض أنواع الحقن تؤثر على الحالة المزاجية وتزيد من مشاعر القلق والاكتئاب، وهو ما قد يتفاقم مع من لديهم تاريخ نفسي حرج.

لماذا يلجأ البعض لحقن التخسيس رغم خطورتها؟

  • نتائجها السريعة في فقدان الوزن
  • تسويقها كمُنتج سحري
  • التأثر بتجارب المشاهير دون معرفة خلفياتهم الطبية
  • لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الأجسام تختلف، وما يناسب شخصًا قد يدمّر آخر.

ما البدائل الآمنة لحقن التخسيس؟

  • اتباع نظام غذائي متوازن تحت إشراف أخصائي تغذية
  • ممارسة الرياضة بانتظام حتى المشي نصف ساعة يوميًا يحدث فارقًا كبيرًا
  • الصيام المتقطع تحت إشراف طبي
  • الأعشاب الطبيعية المدروسة علميًا مثل الشاي الأخضر والقرفة بجرعات معتدلة
  • تقنيات حديثة مثل جلسات نحت الجسم بالتبريد أو الليزر، ولكن بشروط صحية.
من هم الممنوعون من استخدام حقن التخسيس لماذا يلجأ البعض لحقن التخسيس رغم خطورتها حقن التخسيس إدوارد صاحبة السعادة

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