قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي الأيام البيض في شهر محرم ؟.. 8 فضائل لمن يصومها
عروض خيالية للأهلي تتجاوز المليار جنيه
سقوط طالب من قطار أسوان - القاهرة بمحطة المنشاة في سوهاج
احذر 3 أفعال محرمة في شهر المحرم.. عقوبتها وخيمة والوقوع بها سهل
شرط حسام حسن لضم محمد شريف لمنتخب مصر
رئيس الوزراء: التصعيد الإسرائيلي تجاوز غزة ووصل لإيران.. والمنطقة على شفا الانفجار
متحور ستراتوس ينتشر بسرعة.. وخبراء: خطورته تظهر في هذه الحالة
نتنياهو يتجه للمضي قدما في اتفاق غزة رغم انقسامات حكومية حادة
سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025
12 نعمة تجعلك تواظب على صلاة قيام الليل.. تعرف عليها
أنا لا ليا حبيب ولا قريب ولا غريب| دنيا ماهر: هذا سر نجاحي في بـ 100 وش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 7 يوليو 2025: ضع أهدافًا واقعية

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

 التواصل الواضح يُعزز التفاهم في العلاقات الوثيقة. تتدفق الأفكار الإبداعية وتدعم إنجاز المهام، ثق بحكمك عند اتخاذ القرارات. الموقف الإيجابي يعزز الانسجام ويدعو إلى علاقات داعمة

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 قد تظهر مسؤولية جديدة؛ ثق بمهاراتك واطرح الأسئلة عند الحاجة. ستحظى إبداعاتك بالاهتمام، كن مرنًا إذا تغيرت الخطط بشكل غير متوقع، ضع أهدافًا واقعية لليوم، ورتّب أولويات المهام التي تتوافق مع الأهداف طويلة المدى.

برج الميزان اليوم عاطفياً 

إذا كنت عازبًا، فقد تلتقي بشخص ما من خلال فعاليات جماعية أو أصدقاء مشتركين. كن منفتحًا على المحادثات الودية التي قد تُثير الاهتمام. تُعزز أفعال الاهتمام الصغيرة الروابط. مارس الإنصات بتعاطف لبناء علاقة أقوى واحترام متبادل اليوم.

برج الميزان اليوم صحيا 

 احرص على بدء يومك بممارسة الرياضة، اقضِ وقتًا مع من تحب، ولا تدع ضغوط العمل تؤثر على المنزل، قد تعاني بعض النساء من مشاكل في المعدة، وقد يُصاب الأطفال أيضًا بجروح أثناء اللعب اليوم.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

قد تحتاج إلى ابتكار أفكار جديدة والتأكد من أن مهاراتك في التواصل تُثير إعجاب العملاء، أما المهتمون بالطيران والسيارات والبناء والنشر والضيافة والكيمياء الحيوية، فسيكون يومهم حافلاً، حتى النقاشات والانتقادات ستؤثر على إنتاجيتهم. 

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON الأعلى ربحا ضمن هذه السلسلة في شباك التذاكر المحلي

وفاء عامر

أكبر نجم في العالم.. وفاء عامر توجه رسالة للزعيم عادل إمام |خاص

سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون تصبح الممثلة الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر العالمي

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

المزيد