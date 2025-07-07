قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية الراية السوداء ضد الحوثيين
أنا كسبت ديكاداها.. طارق يحيى يوجه رسائل نارية لعضو مجلس الزمالك
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
حكم صلاة الغفلة وكيفيتها .. الإفتاء توضح
بقوة 525 حصانًا.. تسارع مذهل لسيارة Ariel Atom | صور
سويلم: التغيرات المناخية تتطلب حلولًا عاجلة ومشروعات لحماية الشواطئ المصرية
تأخير الساعة 60 دقيقة.. كم يوم متبقي على تطبيق التوقيت الشتوي؟
نائب: النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين
توغل إسرائيلي في جنوب لبنان وسط عمليات تجريف وتمشيط مسلح
أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة
الحبس 6 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
أجمل ما قيل في التضرع إلى الله.. 6 دعوات لا تهدر ثوابها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل شرب شاي البوبا يعرضك لخطر الإصابة بتليف الكبد؟

البوبا
البوبا
هاجر هانئ

في هذه الأيام، أصبح الأشخاص أكثر حذرًا في اختيار الأطعمة والمشروبات التي يتناولونها. ومع كثرة الأطعمة والمشروبات العصرية المتاحة، أصبح من السهل الانجراف وراء ما هو رائج، دون مراعاة آثاره الصحية على المدى الطويل أحيانًا، ومن هذه الصيحات شاي البوبا، أو شاي الفقاعات، ورغم أنه مشروب لذيذ وممتع، إلا أن الخبراء يحذرون من أن كثرة تناول شاي البوبا قد تُعرّضك لمشاكل خطيرة في الكبد، مثل تليف الكبد.

شاي بوبا مشروب حلو المذاق، غني بلآلئ التابيوكا المطاطية، يحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين والشباب، أكوابه ذات الألوان الزاهية ونكهاته المتنوعة تجعله شائعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وراء هذه المتعة يكمن خطرٌ خفي: محتواه من السكر.


 

البوبا


 

العلاقة بين شاي بوبا وصحة الكبد

تقول الدكتورة نيها بهات، استشارية زراعة الكبد وزراعة الكبد في مستشفى كوكيلابين ديروباي أمباني في مومباي : "تكمن المشكلة الأكبر في شاي البوبا في محتواه من السكر. تحتوي معظم مشروبات البوبا على أكثر من 50 جرامًا من السكر لكل حصة، وهذا عادةً ما يفوق الكمية اليومية الموصى بها للبالغين.

يأتي معظم السكر على شكل شراب الذرة عالي الفركتوز أو سكر مكرر مضاف إلى الشاي والشراب ولآلئ التابيوكا، عند استهلاك كمية زائدة من السكر، يحتاج الكبد إلى معالجته. يوضح الدكتور بهات: "السكر الزائد يضر الكبد، وخاصةً الفركتوز التي تتحول إلى دهون. على المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى تراكم الدهون في الكبد، وهي حالة تُعرف باسم MASLD، أو مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي.

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكبد وتحسين وظائفه

ما هو MASLD ولماذا يجب أن تهتم به؟

MASLD هو شكل من أشكال مرض الكبد الدهني، وهو مرض يزداد انتشارًا، لا سيما بين الشباب، غالبًا ما لا يُظهر أعراضًا في البداية، لذا لا يُدرك الكثيرون إصابتهم به. مع ذلك، مع مرور الوقت، قد تُسبب دهون الكبد تندبًا (تليفًا) ، وهو تلف لا رجعة فيه للكبد، قد يُؤدي تليف الكبد إلى فشل الكبد، وهو حالة مميتة.

يحذر الدكتور بهات قائلاً: "إن شرب المشروبات الغنية بالسكر بانتظام مثل شاي بوبا يمكن أن يؤدي إلى اتباع نظام غذائي غير صحي وزيادة خطر الإصابة بالأمراض الأيضية، بما في ذلك الكبد الدهني"حتى لو كنت تتمتع بصحة جيدة."

تنظيف الكبد

ما هي لآلئ التابيوكا في شاي بوبا؟

اللآلئ المطاطية المستخدمة في شاي البوبا هي التابيوكا، وهي كربوهيدرات مُعالجة. تُضيف سعرات حرارية وسكرًا إضافيين إلى مشروبك، لكنها لا تُقدم أي قيمة غذائية حقيقية، لا ألياف ولا فيتامينات ولا معادن، فقط سعرات حرارية فارغة قد تخرج عن السيطرة بسرعة.

كشفت دراسة نُشرت في مجلة "نوترينتس" أن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، ويرتبط تناول المشروبات المحلاة بالسكر بكثرة بزيادة دهون الكبد وخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

المصدر: onlymyhealth.

البوبا شاي البوبا تليف الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

الطريق الإقليمي

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي .. تعرف على الطرق البديلة

ترشيحاتنا

حريق - أرشيفية

إصابة مصففة شعر و2 آخرين في حريق صالون تجميل وكوافير في الشروق

جثة

طلق ناري بالرأس.. كشف غموض إنهاء حياة عامل زراعي بكفر الشيخ

متهم - أرشيفية

التحريات تكشف تفاصيل تحرش سائق نقل ذكي بـ سيدة في مصر الجديدة

بالصور

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد