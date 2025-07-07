أفضل من الماء.. تناول هذا المشروب خلال فصل الصيف

يعتبر ارتفاع مستويات الرطوبة خلال فصل الصيف يُسبب تعرقًا أكثر، مما يؤدي إلى الجفاف ولمواجهة ذلك، هناك مشروب أكثر ترطيبًا من الماء. وفقًا لدراسة، فإن شرب كوب من الحليب يُبقي الجسم رطبًا لفترة أطول، لأن العناصر الغذائية تُبطئ إفراغ السوائل من المعدة.

بحسب الأطباء، يُعدّ الترطيب ضروريًا لصحتك العامة خلال فصل الصيف، وقد يؤدي نقص الماء إلى عواقب وخيمة، بدءًا من الصداع وصولًا إلى الدوخة والدوار، بل قد يُشكّل خطرًا على الحياة، يُنصح بشرب ما لا يقل عن ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وهو أمر طبيعي نظرًا لرخص ثمنه وتوافره، إلا أن هناك سوائل أخرى تُساعد على ترطيب الجسم، منها سوائل أكثر ترطيبًا من الماء.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة سانت أندروز في اسكتلندا مقارنة بين استجابات الترطيب للعديد من المشروبات المختلفة مقابل الماء، أن الحليب، في الواقع، أكثر ترطيبًا من الماء.

كيف يساعد الحليب على ترطيب الجسم بشكل أفضل خلال فصل الصيف؟



وفقاً للعلماء، فإن شرب الحليب قليل الدسم يُساعد على ترطيب الجسم، ويقول الخبراء إن المشروبات التي تحتوي على السكر أو الدهون أو البروتين غالباً ما تُحافظ على ترطيب الجسم لفترة أطول من الماء.

يحدث ذلك عندما يستجيب جسمك جيدًا للمشروبات ويمتصها، الحليب غني بسكر اللاكتوز، وتحديدًا ثنائي السكاريد، وهو كربوهيدرات أساسية، يساعد على الحفاظ على رطوبة جسمك لفترة أطول، حيث تُبطئ العناصر الغذائية إفراغ السوائل من المعدة، يحتوي الحليب أيضًا، بطبيعة الحال، على الصوديوم، مما يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء، مما يعني أنك تقلّ الحاجة إلى التبول بعد ذلك، مع أن هذه وظيفة طبيعية في الجسم، إلا أن التبول بشكل أقل يعني أيضًا فقدانًا أقل للسوائل والحفاظ على رطوبة الجسم.

مع ذلك، لا تُحدث جميع أنواع الحليب نفس التأثير، فحليب النباتات عادةً ما يحتوي على نسبة ماء أعلى بكثير من حليب البقر. في حين أن الحليب الخالي من الدسم والكامل يُرطب الجسم، يقول الخبراء إن حليب الصويا يحتوي على حوالي 92% من الماء، وحليب الشوفان يحتوي على 91%، مما يعني أنهما أقل ترطيبًا.





ماذا يحدث عندما يصاب الجسم بالجفاف؟

يقول الأطباء إنه في حال ظهور أعراض الجفاف، يجب الحصول على رعاية طبية عاجلة، فقد يُسبب ذلك مضاعفات خطيرة، مثل:

اختلال توازن الإلكتروليت

ضربة الشمس

مشاكل الكلى، بما في ذلك حصوات الكلى وفشل الكلى

الصدمة والغيبوبة وحتى الموت





طرق لتشجيع نفسك على شرب المزيد من المشروبات لمنع الجفاف

لتتأكد من عدم إصابتك بالجفاف، عليك القيام بما يلي:

احمل معك زجاجة ماء واحتفظ بها مملوءة.

اختر الماء بدلاً من المشروبات السكرية، بما في ذلك أثناء تناول الطعام وقبله وبعده.

أضف نكهةً إلى الماء، ينصح الخبراء بإضافة شريحة من الليمون الحامض أو الليمون الأخضر، مما قد يُضفي عليه مذاقًا ألذ. يمكنك أيضًا تجربة بعض خلطات المشروبات المُنكّهة، ولكن انتبه للسكر.

تناول أطعمة غنية بالماء، ينطبق هذا الوصف على العديد من أنواع الحساء والفواكه والخضراوات.

إذا كنت لا ترغب في شرب كمية كبيرة من الماء مرة واحدة، فحاول تناول جرعات أصغر موزعة على مدار اليوم.

المصدر: timesnownews.