بعد دموع إدوارد.. كيف تتجنب أضرار حقن التخسيس القاتلة

في لحظة مؤثرة، لم يتمالك الفنان إدوارد دموعه وهو يتحدث عن تجربته القاسية مع حقن التخسيس، والذي قال إن حقن التخسيس دمرته، فقد كشفت هذه الكلمات القليلة عن الكثير من المخاطر التي تعرض لها الفنان أدوارد، كما أن حقن التخسيس أصبحت خطرا يهدد آلاف الأشخاص الذين يبحثون عن خسارة الوزن السريعة بأي وسيلة، دون وعي كافٍ بمخاطر هذه الوسائل على المدى القريب والبعيد.

كيف تتجنب أضرار حقن التخسيس؟

كشف الدكتور محمود الشريف طبيب الجراحات العامة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الحقيقة الكاملة عن حقن التخسيس، وأهم الأضرار المحتملة، وكيفية تجنبها إذا كنت تفكر في استخدامها، أو لجأت إليها بالفعل.

ما هي حقن التخسيس؟

بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة

حقن التخسيس هي مواد تُحقن في الجسم لتحفيز فقدان الوزن، ومن أشهرها تلك التي تحتوي

الهرمونات المنظمة للشهية

الفيتامينات المحفزة لعملية الأيض

وأحيانًا مواد محفزة للغدة الدرقية أو مدرات البول.

لكن رغم شهرتها، فإن نتائجها تختلف من شخص لآخر، وقد تكون لها آثار جانبية خطيرة لا تظهر إلا بعد فوات الأوان.

أضرار حقن التخسيس المحتملة

اختلال في التوازن الهرموني: قد تؤثر بعض الحقن على هرمونات الجسم، ما يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الشهرية، أو مشاكل في الخصوبة.

مشاكل بالجهاز الهضمي: من أشهر الأعراض الغثيان، الإسهال، الانتفاخ، وآلام المعدة.

هبوط مفاجئ في السكر أو الضغط: بعض أنواع الحقن تقلل الشهية بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي لضعف عام وهبوط مفاجئ يهدد الحياة.

تلف في الكبد أو الكلى: بعض المركبات غير المرخصة قد تسبب ضررًا للكبد أو الكلى دون أن يشعر الشخص إلا بعد تدهور حالته الصحية.

اضطرابات نفسية: من أبرز الشكاوى الشعور بالاكتئاب، التوتر، والقلق، خاصة بعد إيقاف الحقن.

الاعتماد النفسي والبدني: كثيرون لا يستطيعون التخلي عنها بسهولة، مما يؤدي للإدمان عليها كوسيلة سريعة لفقدان الوزن.

كيف تتجنب أضرار حقن التخسيس؟