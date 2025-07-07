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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول

اصفرار الأسنان .. ما أسبابه وما حلوله ؟
اصفرار الأسنان .. ما أسبابه وما حلوله ؟
عبد الفتاح تركي

اصفرار الأسنان.. يمثل اصفرار الأسنان كابوسا مزعجا لدى الكثيرين، إذ إنه يحرم المرء من ابتسامة مشرقة، لذا يتساءلون عن أسباب اصفرار الأسنان وكيف يمكن مواجهته. 

للإجابة عن هذين السؤالين، أوردت مجلة “Stylebook” في موقعها على شبكة الإنترنت، أن اصفرار الأسنان له أسباب عديدة، منها العامل الوراثي، إذ يختلف لون الأسنان الطبيعي من شخص لآخر.

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اصفرار الأسنان .. ما أسبابه وما حلوله ؟

العاج

يحدد العاج، وهو الجزء الذي يقع تحت المينا، لون الأسنان، وإذا تآكل المينا بسبب عوامل خارجية أو مع التقدم في السن، يُصبح العاج الداكن أكثر وضوحًا.

ويؤثر الروتين اليومي أيضا على لون الأسنان؛ فبعض المواد، مثل التبغ أو الإفراط في تناول القهوة أو الشاي أو النبيذ الأحمر، تزيد من تكوّن الرواسب الصفراء، وكذلك الأدوية أو غسولات الفم، التي تحتوي على “الكلورهيكسايد”، بحسب دي بي إيه.

معاجين أسنان خاصة

ولمواجهة اصفرار الأسنان، أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه تتوفر الآن منتجات لا حصر لها تَعد بتبييض الأسنان في المنزل، ومنها معاجين أسنان خاصة، والتي تُعد مفيدة بشكل خاص في حالات تغير اللون الناتج عن بعض عادات الأكل والشرب.

اصفرار الأسنان .. ما أسبابه وما حلوله ؟

وعادةً ما تحتوي هذه المنتجات على “أكسيد التيتانيوم” وجزيئات مصممة لكشط وتلميع الرواسب على سطح الأسنان، ما يُضفي على الأسنان مظهرا أكثر بياضا بشكل مؤقت.

ومع ذلك، ينبغي استشارة طبيب أسنان قبل أي إجراء لتبييض الأسنان، إذ يتعين على من يعانون من هشاشة في بنية الأسنان أو لديهم حشوات في الأسنان الأمامية تجنب التبييض بمفردهم.

وبالطبع، يُنصح بالحذر عند استخدام منتجات التبييض المتاحة دون وصفة طبية من الصيدليات؛ فالجرعات غير الدقيقة أو الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى علاج غير صحيح، ومع ذلك، فإن تركيز مكونات التبييض في المنتجات المتاحة دون وصفة طبية منخفض بشكل عام، ومن ثم فإن خطر العواقب السلبية على الأسنان منخفض.

علاجات منزلية لاصفرار الأسنان

وأشارت “Stylebook” إلى أنه يتوفر أيضًا العديد من العلاجات المنزلية لتغير لون الأسنان، إذ يُزيل ملح الطعام أو صودا الخبز الرواسب الصفراء على الأسنان، مع مراعاة توخي الحذر، إذ قد يؤدي ذلك بسرعة إلى جرعة زائدة، ما قد يسبب ضررًا لا رجعة فيه للأسنان ومينا الأسنان.

اصفرار الأسنان .. ما أسبابه وما حلوله ؟

ينطبق الأمر نفسه على مزيج زيت جوز الهند والكركم. وبالنسبة لبيروكسيد الهيدروجين المتوفر في الصيدليات، فثمة خطر ابتلاع بعض السائل أثناء المضمضة.

تبييض احترافي

بطبيعة الحال، من الأفضل إجراء تبييض للأسنان بشكل احترافي على يد طبيب الأسنان. ويمثل تنظيف الأسنان الاحترافي، الذي يساعد أيضا على منع التسوس، طريقة فعالة لتبييض الأسنان الصفراء، ويُنصح بإجراء ذلك بانتظام، بمعدل مرتين سنويا.

اصفرار الأسنان .. ما أسبابه وما حلوله ؟

على نحو عام، لا يمكن تبييض أطقم الأسنان؛ لذا في حالات التصبغ الشديد يكون استبدالها هو الخيار الوحيد، وكحل آخر يمكن تغطية الأسنان المتصبغة بقشور أو تيجان.

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