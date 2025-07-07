بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس.. اكتشف الأضرار

تصدر النجم الكبير إدوارد، محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد بكاؤه على الهواء، ليكشف كيف دمرت حقن التخسيس صحته.

تحدث الفنان إدوارد، في لحظة مؤثرة ومليئة بالمشاعر، عن أصعب مرحلة مرّ بها في حياته، بعد أن تسببت له حقن التخسيس في مضاعفات صحية خطيرة كادت تودي بحياته، وغيّرت مسار يومياته بشكل مفاجئ.

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس

وقال إدوارد خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc، إن بداية القصة كانت عندما طلب منه المخرج محمد سامي تغيير شكله من أجل دور في مسلسل رمضاني، فقرر اللجوء إلى حقن التخسيس التي ساعدته في فقدان نحو 15 كيلو من وزنه خلال ستة أشهر فقط.

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس

لكن المفاجأة جاءت بعد وقت قصير من التوقف عن استخدامها، حيث بدأ يشعر بآلام حادة في المعدة وعدم قدرته على تناول الطعام أو دخول الحمام، مع ارتفاع مستمر في درجة حرارته.

وتابع إدوارد وهو متأثر أن حالته ساءت بشكل كبير حتى أصيب بجلطة في القلب، اضطر بسببها إلى إجراء عملية قسطرة وتركيب ثلاث دعامات، ورغم حالته الصحية الحرجة، عاد في اليوم التالي لتصوير حلقة خاصة من برنامجه وكأن شيئًا لم يحدث.

وأضاف أن الفحوصات بعد ذلك كشفت عن إصابته بمرض آخر خطير لم يكن يتوقعه، ليؤكد أن ما مرّ به كان مرحلة صعبة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن تجربته أصبحت رسالة تحذيرية لكل من يفكر في الاعتماد على هذه الوسائل لإنقاص الوزن دون إشراف طبي.

أضرار حقن التخسيس خطر خفي وراء إنقاص الوزن السريع

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس

فى إطار هذا نلقي الضوء عن اضرار حقن التخسيس، حيث تلجأ بعض الفئات إلى استخدام حقن التخسيس كحل سريع لإنقاص الوزن دون الرجوع للطبيب أو متابعة دقيقة، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى القصير والطويل، بحسب ما ذكرة الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي فى تصريحات خاصة لصدي البلد.

أبرز أضرار حقن التخسيس

1. مشاكل في الجهاز الهضمي

من أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا الشعور بالغثيان والقيء، إلى جانب اضطرابات في المعدة مثل الإسهال أو الإمساك، وفقدان الشهية المفرط.

2. خلل في الهرمونات

بعض أنواع حقن التخسيس تؤثر على التوازن الهرموني في الجسم، وقد تسبب اضطرابات في الدورة الشهرية لدى النساء أو تقلبات مزاجية حادة.

3. ضعف في عضلة القلب

الاعتماد على هذه الحقن لفترات طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو زيادة احتمالية الإصابة بالجلطات نتيجة تأثيرها على الأوعية الدموية والقلب.

4. تدهور الكبد أو الكلى

بعض الحقن تحتوي على مواد يتم التخلص منها عن طريق الكبد أو الكلى، ومع الوقت قد تسبب إرهاقًا لهذه الأعضاء أو تؤدي إلى فشل جزئي في وظائفها.

5. فقدان سريع للكتلة العضلية

الوزن المفقود لا يكون فقط من الدهون، بل من العضلات أيضًا، مما يؤدي إلى ضعف عام في الجسم وصعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية.

6. اضطرابات نفسية

من الآثار النفسية الشائعة الاكتئاب، التوتر، والقلق المستمر، خاصة عند توقف الحقن أو في حال عدم الحصول على النتائج المرجوة.

7. خطر الاعتماد والإدمان

يعتاد البعض على استخدام هذه الحقن بشكل منتظم كحل سهل، ما يجعلهم غير قادرين على التوقف عنها دون أعراض انسحاب أو انتكاسة في الوزن.