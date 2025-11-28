قبل فوات الأوان.. هل يمنح كلوب ليفربول "صفقتي الإنقاذ"؟

عاشت جماهير ليفربول واحدة من أصعب لياليها هذا الموسم، بعدما تلقى الفريق هزيمة قاسية أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الهزيمة لم تكن مفاجئة بالكامل، إذ جاءت بعد خسارة أخرى على ملعب أنفيلد أمام نوتنغهام فورست بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، ما يضع الفريق في دائرة أزمة حقيقية تتفاقم أسبوعيا بعد آخر.

تراجع حاد في المستوى والنتائج

تشير الأرقام إلى أن ليفربول يمر بإحدى أسوأ فتراته، حيث خسر تسع مباريات من آخر 12 مواجهة خاضها في جميع البطولات.

ويساهم التراجع الدفاعي والهجومي معا في إغراق الفريق، بعدما سقط أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست بثلاثية في مباراتين متتاليتين.

حاليا يقبع الريدز في المركز الثاني عشر بالدوري، بعد سلسلة من ست هزائم في آخر سبع مباريات، ليزداد الضغط على المدرب الجديد آرني سلوت.

سلوت في مأزق وتشكيلة لم تعد كافية

لم ينجح آرني سلوت حتى الآن في إيقاف الانهيار، إذ تبدو خياراته داخل الملعب محدودة وغير قادرة على مجاراة منافسي البريميرليغ.

وتبرز الاحتياجات العاجلة في خط الوسط والأجنحة، حيث يعاني اللاعبون من تراجع واضح في المستويات، وعلى رأسهم:

رايان غرافنبرخ

أليكسيس ماك أليستر

دومينيك سوبوسلاي

كورتيس جونز

واتارو إندو

أزمة هجومية وتراجع في دور صلاح

على الجانب الهجومي، لم ينجح كودي جاكبو في تقديم الأداء المنتظر، بينما أظهر محمد صلاح تراجعا نسبيا يتزامن مع ضغط المباريات وقلة الحلول حوله، ما يعزز الحاجة إلى دماء جديدة تعيد القوة للخط الأمامي.

بوابة ريد بول حلول جاهزة لكلوب

هنا يظهر دور مجموعة ريد بول التي يعمل يورغن كلوب كرئيس لكرة القدم فيها، إذ قد تفتح أمام ليفربول بابا للحصول على صفقات قوية من أندية تابعة للمجموعة مثل لايبزيغ الألماني.

صفقتان محتملتان من لايبزيغ

برز اسم الإيفواري يان ديوماندي، صاحب الـ19 عاما، كأحد أبرز المرشحين لتعزيز هجوم ليفربول.

اللاعب المتألق سجل 3 أهداف وصنع 3 أخرى في آخر أربع مباريات بالبوندسليغا، ما لفت أنظار كبار أوروبا، ومنهم باريس سان جيرمان.

انضم ديوماندي إلى لايبزيغ في صيف 2025 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وينظر إليه كأحد الأسماء القادرة على تعويض دور محمد صلاح مستقبلا إذا واصل تطوره.

ويدراوغو موهبة ألمانية تتألق رغم الإصابات

إلى جانب ديوماندي، يراقب ليفربول تطور الألماني أسان ويدراوغو (19 عامًا)، لاعب الوسط الهجومي الذي انتقل من شالكه إلى لايبزيغ في 2024.

رغم موسم أول متعثر بسبب الإصابات، قدم اللاعب أداءً قويًا هذا العام، مسهمًا في 6 أهداف بالدوري (3 أهداف + 3 تمريرات حاسمة).

موهبة ويدراوغو جعلته هدفا لعمالقة أوروبا مثل آرسنال وبرشلونة وبايرن ميونخ، وقد تصل قيمته السوقية إلى نحو 100 مليون يورو.

هل تنقذ الصفقات موسم ليفربول؟

في حال إتمام صفقتي ديوماندي وودراوغو، قد يشهد ليفربول أولى انتقالاته الكبرى عبر بوابة لايبزيغ، ما قد يمثل خطوة مهمة في إعادة بناء منظومته الهجومية.

الفريق بحاجة ماسة لضخ دماء جديدة وتصحيح الأخطاء المتكررة، قبل أن يفقد فرصه في المنافسة محليا وأوروبيا خلال ما تبقى من الموسم.