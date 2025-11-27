قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
رياضة

أبو ريدة يتواصل مع ليفربول ومانشستر سيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش

محمد صلاح وعمر مرموش
محمد صلاح وعمر مرموش
منتصر الرفاعي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يتواصل شخصيًا مع ناديي ليفربول ومانشستر سيتي لضمان انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

وذكرت شبكة سيتي إكسترا أن مانشستر سيتي يتعرض لضغوط من الاتحاد المصري للسماح لعمر مرموش بالانضمام مبكرًا لمعسكر المنتخب، خاصة بعد قرار المدير الفني للفراعنة، حسام حسن، بدء المعسكر يوم الاثنين المقبل بدلًا من 7 ديسمبر.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي يسعى للتوصل إلى تسوية مع الاتحاد المصري، بما يسمح له بالاستفادة من خدمات اللاعب في أكبر عدد ممكن من مباريات الدوري الإنجليزي قبل انضمامه للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا يوم 14 ديسمبر على استاد القاهرة في آخر بروفة قبل السفر إلى المغرب، بينما يخوض مانشستر سيتي مواجهة قوية خارج ملعبه أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس اليوم.

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح عمر مرموش

