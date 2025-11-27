أبو ريدة يتواصل مع ليفربول ومانشستر سيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يتواصل شخصيًا مع ناديي ليفربول ومانشستر سيتي لضمان انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

وذكرت شبكة سيتي إكسترا أن مانشستر سيتي يتعرض لضغوط من الاتحاد المصري للسماح لعمر مرموش بالانضمام مبكرًا لمعسكر المنتخب، خاصة بعد قرار المدير الفني للفراعنة، حسام حسن، بدء المعسكر يوم الاثنين المقبل بدلًا من 7 ديسمبر.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي يسعى للتوصل إلى تسوية مع الاتحاد المصري، بما يسمح له بالاستفادة من خدمات اللاعب في أكبر عدد ممكن من مباريات الدوري الإنجليزي قبل انضمامه للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا يوم 14 ديسمبر على استاد القاهرة في آخر بروفة قبل السفر إلى المغرب، بينما يخوض مانشستر سيتي مواجهة قوية خارج ملعبه أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس اليوم.