يترقب منتخب مصر مواجهة قوية أمام نظيره السنغالي، بعد غدٍ الأربعاء، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وكان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.

6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة

وقبل هذه المواجهة المرتقبة، يواجه ستة لاعبين من صفوف منتخب مصر خطر الغياب عن المباراة النهائية في حال تخطي عقبة السنغال، وذلك في حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء جديدة.

ويتعلق الأمر بكل من محمد الشناوي، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، وأحمد فتوح.

وكان الرباعي رامي ربيعة، مروان عطية، حمدي فتحي، وأحمد فتوح قد نالوا بطاقات صفراء خلال مواجهة بنين في دور الـ16، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-1.

كما تلقى الثنائي محمد الشناوي وحسام عبد المجيد بطاقتين صفراوين خلال لقاء كوت ديفوار في الدور ربع النهائي.

وتضع هذه الإنذارات الجهاز الفني للمنتخب أمام تحدٍ إضافي، في ظل أهمية اللقاء المقبل، والحاجة للحفاظ على العناصر الأساسية تحسبًا للمباراة النهائية حال التأهل.