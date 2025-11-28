نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى ومعدلات النمو زادت بالرغم من كل ما يحدث في العالم وحققنا ارتفاع في النمو بنسبة 5،03% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترات الماضية نتيجة عودة حركة الانتاج وانتعاش السوق واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية كسبت فارق السعر في الدولار في دعم الموازنة، حيث يقدر سعر الدولار في الموازنة بـ 77 جنيه.

وأشار إلى أن العقدة الأكبر في أي اقتصاد، وهو الدين العام، والحكومة لم تترك هذا الملف، وهناك حديث عن إطالة أجل السداد وتخفيف الضغط على الخزانة العامة، وضبط الاستثمارات العامة وخفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن تكلفة الاقتراض بدأت تتراجع وهذا سيظهر في تراجع العجز خلال الشهور القادمة، منوها أن رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أكد أننا تحملنا الكثير وقريبا سنجني الثمار.

وأكد أن أحوال الناس تعبانة والحكومة عارفة ده ورئيس الوزراء عارف والقيادة السياسية قالت هذا الكلام، قائلا "حان الوقت يا حكومة إن الشعب يتنفس والغلبان يلاقي لقمة عيشه والطبقة الوسطى ترجع تحس بكرامتها".