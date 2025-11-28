قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
رياضة

تصرف نبيل من الأهلي.. تعليق إبراهيم فايق على موقف الخطيب مع رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
يارا أمين

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على موقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قضية اللاعب رمضان صبحى، مشيدًا بهذا التصرف.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقًا”: “ده تصرف فيه نبل من الأهلي.. أؤيده بشدة لأنه فيه شهامة وجدعنة.. لكن السؤال هل يصبح مرجعية ويتم اعتماده مبدأ لدى إدارات الأهلي مستقبلا”.

وتابع: “خليني أناقش معاكم الموضوع ده لأن تحرك بهذا الحجم أعتقد سابقة تاريخيّة للأهلي وستسجل باسم الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته”.

وتساءل: "كمشجع للنادي الأهلي تحب التحرك ده يتحول لمبدأ ثابت لدى الأهلي بنفس القياس مهما تغيرت مجالس الإدارات ومهما كانت الملابسات؟ ولا تحب يكون حالة فردية لمرة واحدة استثنائية تناسب موقف رمضان صبحي فقط لا غير؟.

إيقاف رمضان صبحي 

وكلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار القانوني شادي البرقوقي بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي في الإجراءات القانونية الجارية حاليًا، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي بالنادي، لتقديم كل أشكال المساندة القانونية في ملف قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الفريق القانوني الخاص باللاعب، لضمان توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة.

