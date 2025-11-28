تصرف نبيل من الأهلي.. تعليق إبراهيم فايق على موقف الخطيب مع رمضان صبحي

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على موقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قضية اللاعب رمضان صبحى، مشيدًا بهذا التصرف.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقًا”: “ده تصرف فيه نبل من الأهلي.. أؤيده بشدة لأنه فيه شهامة وجدعنة.. لكن السؤال هل يصبح مرجعية ويتم اعتماده مبدأ لدى إدارات الأهلي مستقبلا”.

وتابع: “خليني أناقش معاكم الموضوع ده لأن تحرك بهذا الحجم أعتقد سابقة تاريخيّة للأهلي وستسجل باسم الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته”.

وتساءل: "كمشجع للنادي الأهلي تحب التحرك ده يتحول لمبدأ ثابت لدى الأهلي بنفس القياس مهما تغيرت مجالس الإدارات ومهما كانت الملابسات؟ ولا تحب يكون حالة فردية لمرة واحدة استثنائية تناسب موقف رمضان صبحي فقط لا غير؟.

إيقاف رمضان صبحي

وكلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار القانوني شادي البرقوقي بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي في الإجراءات القانونية الجارية حاليًا، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي بالنادي، لتقديم كل أشكال المساندة القانونية في ملف قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الفريق القانوني الخاص باللاعب، لضمان توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة.