قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته في أجواء عائلية بسيطة

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته في أجواء عائلية بسيطة
محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته في أجواء عائلية بسيطة
أوركيد سامي

احتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم بعقد قران ابنته، في حفل عائلي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدفء، حرص خلالها هنيدي على الحفاظ على خصوصية المناسبة وجعلها بعيدة عن الأضواء.

أجواء احتفال عائلية في عقد قران ابنة محمد هنيدي:

 

وشهد الحفل لحظات مميزة جمعت الفنان محمد هنيدي بأفراد عائلته وأصدقائه، الذين حضروا لتهنئته ومشاركته هذه المناسبة السعيدة. والتقط الحضور صورًا عائلية دافئة جسدت روح الود والمحبة التي غلفت الاحتفال.

ورغم بساطة الحفل، سادته حالة من السعادة، حيث ظهر هنيدي بابتسامته المعتادة وهو يحتفي بابنته في هذه اللحظة الخاصة من حياته.

آخر أعمال محمد هنيدي في رمضان 2025

يُذكر أن آخر ظهور درامي للفنان محمد هنيدي كان خلال موسم رمضان 2025 عبر مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي شارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، وليد فواز، نهى عابدين، ألحان المهدي، خالد أنور، تامر فرج، نهى صالح، إسماعيل فرغلي، علاء مرسي، أشرف زكي، مصطفى الرومي، هناء الشوربجي، جيهان خليل، رضا حامد، محمد رضوان، محمد لطفي، مادلين طبر، ياسر علي ماهر، محمود الشرقاوي، عايدة رياض وآخرون.

المسلسل كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وحقق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.

ومن المتوقع أن يشارك هنيدي في عدة أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء ارتباطاته العائلية.

اخبار الفن نجوم الفن محمد هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

بالصور

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد