محمد هنيدي نجم بوستر مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج ) عن بوستر النجم محمد هنيدي حامل اسم الدورة الخامسة عشر، التي ستقام فعالياتها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وقال الفنان إبراهيم الفرن مدير المهرجان: يتشرف مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) أن يطلق اسم دورته الخامسة عشرة على اسم الفنان الكبير محمد هنيدي، تقديراً لمسيرته المضيئة وإسهاماته التي فتحت أبواباً جديدة لجيل كامل من المبدعين، فالفن الحقيقي لا يقتصر على الإضحاك أو الإبهار فحسب، بل هو قوة ناعمة تصنع الوعي وتُغيّر نظرة المجتمع لنفسه، وهذا ما جسّده هنيدي بأعماله، حيث جمع بين البساطة والعمق، وأضحك القلوب ليبقى علامة مضيئة في تاريخ المسرح والسينما المصرية والعربية.

ويذكر أن الفنان محمد هنيدي ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لكنه نشأ في حي إمبابة بمحافظة الجيزة بعدما انتقلت الأسرة إلى القاهرة لظروف عمل والده، وبدأ هنيدي حياته المهنية كمحاسب لكنه سرعان ما ترك وظيفته وانتقل للعمل في التمثيل الذي كان شغوفًا به منذ صغره، وتوجه لدراسة التمثيل في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون في القاهرة، وتخرج منه في عام 1991 وبدأ عمله في التمثيل بأدوار ثانوية في السينما والمسرح، ثم اشتهر بأفلام ومسرحيات كوميدية من بطولته مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، وش إجرام، ألابندا، عفروتو، وغيرها وعاد للمشاركة مع يوسف شاهين من خلال فيلم اسكندرية كمان وكمان عام 1990 وحصد العديد من الجوائز ومنها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2009، تم تكريمة في نفس العام من «مهرجان الرباط» في المغرب وذلك عن مجمل أعماله السينمائية التي قدمها طوال مشواره الفني وفي عام 2008 كرم في «مهرجان تطوان الدولي للسينما».