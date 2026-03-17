قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر
تحذير من سيول ورياح عاتية.. الأرصاد تُعلن حالة عدم استقرار تضرب البلاد وتكشف مناطق الخطر
كأس مصر .. بيراميدز يتفوق على بتروجت بهدف زلاكة في الشوط الأول
تراجع الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.5% خلال يناير الماضي
وزارة الدفاع القطرية: التصدي لهجوم بـ 9 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة
الأزهر: نطالب إيران بحسبانها دولة مسلمة بوقف الاعتداءات على جيرانها دون شرط
كل المسلم على المسلم حرام.. الأزهر: اعتداءات إيران على جيرانها خروج عن ما أوجبه الإسلام
تحذير من انعدام الرؤية في السلوم ومطروح.. والأرصاد تكشف حقيقة تأثير منخفض Jolina
منارة الإسكندرية تعود إلى الحياة بعد اكتشاف آثارها .. ما القصة؟
بعد فيديو السحور .. العوضي يثير الجدل عن ارتباطه بـ يارا السكري
ميار الببلاوي تعلن العفو عن الشيخ محمد أبو بكر
دوري أبطال أوروبا | تشكيل باريس سان جيرمان وتشيلسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: تعزيز دور القطاع الخاص ضرورة وطنية لتوسيع قاعدة التنمية ورفع جودة الخدمات

النمو الاقتصادي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي أن دعم القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشددة على أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والمستثمرين تساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يعكس اهتمام الحكومة بخلق بيئة استثمارية عادلة ومرنة، تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بفعالية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، والطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والصحية.

القطاع الخاص يجب ألا يقتصر على الجانب المالي فقط

وأوضحت أن دعم القطاع الخاص يجب ألا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل تيسير الإجراءات، وتقديم التسهيلات القانونية والتنظيمية، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يرفع من كفاءة الأداء ويساعد على استدامة المشروعات.

وشددت العسيلي على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يساهم أيضًا في تنويع الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، وتقليل العبء على الموازنات العامة للدولة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بتقديم التشريعات والسياسات الداعمة للقطاع الخاص، لضمان أن يكون شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الوطنية، ويحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع بما يصب في مصلحة المواطن أولًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

علي لاريجاني

إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد