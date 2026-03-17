قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: دعم مصر لدول الخليج نهج ثابت يرتكز على روابط تاريخية ومصير مشترك

النائب سامي سوس
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين العربي والدولي، مؤكدًا أنها تعكس دور مصر المحوري والثابت في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الراهنة.

أكد سوس، في بيان له اليوم، أن الاتصالات التي أجراها الرئيس السيسي مع قادة الدول العربية ودول الخليج تمثل رسالة واضحة وقوية تؤكد وقوف مصر الكامل إلى جانب أشقائها، ورفضها القاطع لأي اعتداءات أو محاولات لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعزز من وحدة الصف العربي في مواجهة الأزمات.

 سعي الدولة المصرية الحثيث لاحتواء التصعيد 


أضاف عضو مجلس النواب أن التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية يأتي في إطار سعي الدولة المصرية الحثيث لاحتواء التصعيد ووقف الحرب الدائرة، والدفع نحو حلول سياسية تحفظ مقدرات الشعوب وتجنب المنطقة مزيدًا من التوترات، مؤكدًا أن مصر لطالما كانت صوت الحكمة والداعية للسلام.


شدد سوس، على أن دعم مصر لدول الخليج ليس موقفًا طارئًا، بل هو نهج ثابت يرتكز على روابط تاريخية ومصير مشترك، مؤكدًا أن أمن الخليج واستقراره يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد لهما هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري.


اختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ستظل داعمة لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول العربية وسلامة أراضيها، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو التنمية والسلام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ترشيحاتنا

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار بمذاق مختلف

شغالة معايا من 10 سنين.. ميرنا الهلباوي تتعرض للسرقة من خادمتها

هنفطر ايه النهاردة؟ .. دجاج بصوص الفلفل الأحمر ولازانيا بالخضار المشوي

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد