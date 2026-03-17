العاملون بالإذاعة المصرية يشكرون الرئيس السيسي لإطلاق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم

تقدم العاملون بالإذاعة المصرية، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيه سيادته الكريم بمنح الإذن بانطلاق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم وسائل الإعلام الدينية وتيسير وصول رسائل القرآن الكريم للمستمعين في مصر وخارجها.

وقال الدكتور محمد لطفي، رئيس الإذاعة المصرية، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن فريق عمل إذاعة القرآن الكريم والموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون مع الجهات المعنية ، بذل جهودًا متواصلة لظهور هذا الموقع والتطبيق بالشكل اللائق.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للإعلام تلقت في أغسطس 2025 توجيهًا من السيد رئيس الجمهورية بالعمل على استكمال وإنهاء الموقع والتطبيق استعدادًا لانطلاقه، مؤكدًا أن هذا الدعم الكريم يعد دفعة قوية لمسيرة الإذاعة في نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز حضورها الرقمي بما يواكب التطور التكنولوجي، ويخدم رسالة المجتمع، ويساهم في إتاحته للأجيال القادمة، ويضمن استمرار إذاعة القرآن الكريم كمنارة دينية وثقافية يهتدي بها المستمعون في مصر وخارجها.

وأشار إلى أن ذلك جاء تزامنًا مع احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أن التطبيق يتيح البث الحي للإذاعة على مدار الساعة بجودة عالية وصوت واضح (HD) دون انقطاع، ويمكن الاستماع إليه في جميع أنحاء العالم، كما يتضمن تصميمًا عصريًا يسهل التنقل بين المصحف كاملًا، وأشهر القراء، وكافة البرامج، وكذلك الفتاوى.

وأضاف أن هذا التطبيق يعد رسالة محبة من مصر إلى العالم، ويهدف إلى إتاحة محتوى الإذاعة العريق رقميًا بأعلى جودة، حيث يضم الموقع تراث 60 عامًا وأرشيفًا يشمل جميع التلاوات (ترتيلًا وتجويدًا) لكبار قراء دولة التلاوة المصرية منذ تأسيس الإذاعة المصرية.

وعنوان موقع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة: https://misrquran.gov.eg⁠