بالصور

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
تقى الجيزاوي

فاجأ الكابو حميد الشاعري أكثر من 3000 من جمهوره خلال مشاركته في فعالية "سعادتنا في ذكرياتنا" التي أُقيمت في بحيرة عين الحياة، حيث لم يكن ظهور حميد في الحفل مُعلنًا للجمهور مسبقًا، ما جعل ظهوره على المسرح لحظة استثنائية مليئة بالمفاجأة والبهجة.

الحفل شهد أجواء من الفرح والسعادة، حيث تفاعل الجمهور من مختلف الأجيال مع أغنيات حميد، وغنوا ورقصوا على أنغامه المبهجة، وسط حالة من الانبساط والحنين إلى ذكريات التسعينيات وروحها البسيطة غير المعقدة، بعيدًا عن أجواء السوشيال ميديا والضغوط الحديثة.

وقدّم الشاعري خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، بينها "غزالي" و "قشر البندق" و ريميكس اغنية "عوده" و احدث اغنياته "تيجو نفرفش" و"ده بجد" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، قبل أن يفاجئ الحضور بتقديم دويتو حيّ لأغنية "بتحبني" مع جمهوره، ثم صعود المطربة الشابة سالي سليمان لمشاركته الغناء، وهي الصوت الجديد الذي يقدمه حميد ويدعمه، والذي يُعد من أبرز اكتشافاته، خاصة مع النجاح الكبير الذي تحققه الأغنية على منصات التواصل.

ولم تقتصر الأجواء على الغناء فقط، بل التقط الجمهور الصور التذكارية مع الكابو وسط أجواء من البهجة التي جسدت عنوان الفعالية "سعادتنا في ذكرياتنا"، والتي تعكس فكرة العودة إلى أجواء التسعينيات بكل تفاصيلها البسيطة، بما تحمله من قيم أسرية وهوية ثقافية.

جدير بالذكر أن فعالية "سعادتنا في ذكرياتنا" بدأت كمبادرة شبابية أطلقها أحمد حسني منذ سنوات لتجميع أبناء جيل الثمانينيات والتسعينيات، بهدف إحياء الجوانب الإيجابية من ثقافتهم ومقاومة التيارات الهادِمة للهوية. ومع كل نسخة من الفعالية، تزداد أعداد المشاركين وتتنوع الأفكار، حتى أصبحت حدثًا منتظرًا يحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين الجماهيري والإعلامي.

ويأتي هذا الحفل بعد نجاح حميد الشاعري مؤخرًا في طرح أغاني جديده و التي حققت انتشارًا واسعًا، هم "ده بجد" ، و"تيجو نفرفش" و "عالم أحلى" دويتو مع نوران أبوطالب و ديسكو مصر، التي حملت طابعًا مبهجًا وحظيت بإشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حميد الشاعري حفلات حميد الشاعري اغاني حميد الشاعري

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

معاينة موقع كافتيريا وادى الملوك

كافيتيريا متطورة بوادي الملوك بالأقصر استجابة لمطالب الزائرين

حادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

اجتماع تعليم قنا

تعليم قنا تبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

بالصور

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

نجاة عبد الرحمن

إلهام أبو الفتح

د.صابر حارص

د. هبة عيد

يسى بيومي

