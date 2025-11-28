قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف شاغرة مرموقة بجامعة القاهرة بمختلف التخصصات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تواصل جامعة القاهرة، إتاحة التقدم لعدد من الوظائف القيادية التى تم الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية ، على أن يكون  آخر موعد للتقدم للوظائف يوم 7 ديسمبر المقبل.

 إتاحة التقدم لعدد من الوظائف القيادية 

وحدد الإعلان أن الطلبات تقدم باليد باسم الدكتور رئيس الجامعة بمبنى الإدارى رقم (1) المدينة الجامعية للطلاب - الإدارة العامة لشئون العاملين ـ جامعة القاهرة ـ الجيزة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة مدون عليها بيانات المتقدم وكافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير من أصل + 7 نسخ كل ملف مستقل، وسوف يخطر المتقدمين المستوفيين لشروط شغل الوظيفة بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة او الواردة قبل او بعد مدة الإعلان او بالبريد وأن الجامعة لا تتحمل أي مسئولية قد تترتب على طلب غير مستوفى لما تقدم.

وظائف قيادية بجامعة القاهرة
وكانت بوابة الوظائف الحكومية قد أعلنت عن عدد من الوظائف القيادية بجامعة القاهرة للتقديم عليها وهى

1- أمين كلية الحقوق

2- أمين كلية الهندسة

3- أمين كلية العلوم

4- أمين كلية الصيدلة

5- أمين كلية الزراعة

6- أمين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

8- أمين الجامعة المساعد

9- رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية

10- مديرعام الإدارة العامة للاحتياجات

11- مديرعام الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا

12- مديرعام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص

13- مديرعام الإدارة العامة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

14- مديرعام الإدارة العامة للشئون الإدارية

15- مديرعام الإدارة العامة للموازنة والحسابات

16- مديرعام الإدارة العامة للأمن

17- مديرعام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

جامعة القاهرة الوظائف القيادية بوابة الوظائف الحكومية الوظائف الحكومية الوظائف وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ترشيحاتنا

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر ونجاح اول عملية داخل المجمع الطبي الدولي

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر.. ونجاح أول جراحة بالمجمع الطبي الدولي

توقيع العقد

هيئة الكتاب تتعاقد مع أسرة الراحل الدكتور شكري عيّاد لإصدار مؤلفاته في طبعات جديدة

صورة أرشيفية

بين القانون والدين وعلم النفس| ماذا بعد مطالبة الأزهر بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال؟.. خبراء يعلقون

بالصور

النبات المعجزة .. مفتاح جديد لعلاج ألزهايمر

اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار

في أول أيام عملها.. وكيلة الشباب والرياضة بالشرقية تحيل مسئولين بمركز شباب كفور نجم للتحقيق

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

كيفية تحضير طاجن فريك باللحم على الطريقة المصرية

طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد