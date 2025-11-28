وظائف شاغرة مرموقة بجامعة القاهرة بمختلف التخصصات

تواصل جامعة القاهرة، إتاحة التقدم لعدد من الوظائف القيادية التى تم الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية ، على أن يكون آخر موعد للتقدم للوظائف يوم 7 ديسمبر المقبل.

إتاحة التقدم لعدد من الوظائف القيادية

وحدد الإعلان أن الطلبات تقدم باليد باسم الدكتور رئيس الجامعة بمبنى الإدارى رقم (1) المدينة الجامعية للطلاب - الإدارة العامة لشئون العاملين ـ جامعة القاهرة ـ الجيزة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة مدون عليها بيانات المتقدم وكافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير من أصل + 7 نسخ كل ملف مستقل، وسوف يخطر المتقدمين المستوفيين لشروط شغل الوظيفة بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة او الواردة قبل او بعد مدة الإعلان او بالبريد وأن الجامعة لا تتحمل أي مسئولية قد تترتب على طلب غير مستوفى لما تقدم.

وظائف قيادية بجامعة القاهرة

وكانت بوابة الوظائف الحكومية قد أعلنت عن عدد من الوظائف القيادية بجامعة القاهرة للتقديم عليها وهى

1- أمين كلية الحقوق

2- أمين كلية الهندسة

3- أمين كلية العلوم

4- أمين كلية الصيدلة

5- أمين كلية الزراعة

6- أمين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

8- أمين الجامعة المساعد

9- رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية

10- مديرعام الإدارة العامة للاحتياجات

11- مديرعام الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا

12- مديرعام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص

13- مديرعام الإدارة العامة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

14- مديرعام الإدارة العامة للشئون الإدارية

15- مديرعام الإدارة العامة للموازنة والحسابات

16- مديرعام الإدارة العامة للأمن

17- مديرعام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة