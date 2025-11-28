البس شتوي .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة يبدأ من يوم الأحد المقبل على جميع المحافظات بقيم من 3 لـ4 درجات، لتسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى من 23:24 درجة حتى نهاية الأسبوع.

انخفاض درجات الحرارة

أكدت الهئية في بيان لها، أن انخفاض درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمصادر كتل هوائية معتدلة ومنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا وانتشار السحب المنخفضة والمتوسطة، فهذه العوامل ساعدت على المزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة سواء في فترات النهار ومزيد من الانخفاض بقيم درجات الحرارة سواء في النهار أو الليل.

شبورة صباحا

ومن المتوقع أن يشهد الطقس شبورة مائية من (2- 9) صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص أمطار

ومتوقع أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب - شلاتين ومناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

سحب منخفضة

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة



العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية



العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى مطروح



العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج



العظمى 25 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى قنا



العظمى 27 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى أسوان



العظمى 30 درجة.

الصغرى 18 درجة.