وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو

صرّح مسؤولان أمريكيان بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم عدم حضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل الأسبوع المقبل، في غياب غير معتاد لكبير الدبلوماسيين الأمريكيين عن اجتماع مهم عبر الأطلسي.

روبيو يغيب عن اجتماع الناتو

وقال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل لم تُعلن بعد، إن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو سيمثل واشنطن بدلًا منه.

وأوضحت وكالة رويترز أنه من النادر جدًا أن يغيب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين عن اجتماع، ويأتي ذلك وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن العلاقات الأمريكية الأوروبية.

وزراء خارجية حلف الناتو

ومن المنتظر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو، في 3 ديسمبر المقبل، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الأمين العام للناتو مارك روته.

ويتشاور وزراء الخارجية خلال الاجتماع في أولويات الأمن الجماعي، والتطورات المتصلة بتعزيز الردع والدفاع، إضافة إلى الملفات السياسية والاستراتيجية التي تواجه الحلف في المرحلة الراهنة. وفق بيان نشر للحلف اليوم الأربعاء.