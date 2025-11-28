إنذار أمني عاجل.. إخلاء السفارة اللبنانية في فرنسا بعد وصول طرد مشبوه

أعلنت السفارة اللبنانية في فرنسا إخلاء السفارة بعد تسلمها طرد يحتوي على بطاريات وكابلات كهربائية.

إخلاء السفارة اللبنانية في فرنسا

أشارت السفارة اللبنانية إلى أنه فتحت تحقيق في الواقعة، موضحة في بيان أنها تلقت طردًا يحتوي على بطاريّات وكابلات كهربائيّة، دون معرفة هويّة المرسل إليه".

وأضافت السفارة أنه تم إخلاء السّفارة بناءً على طلب من الشّرطة الفرنسية، بحسب ما أفاد به موقع النشرة اللبناني.

وقالت إنه بعد التحقّق من قبل فريق متخصّص بتفكيك العبوات، لم يتمّ العثور على أي أثر للمتفجّرات، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع.

يذكر أن السفير اللبناني في باريس ربيع الشاعر قدم أوراق اعتماده قبل حوالي 3 أشهر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثا خلال لقائهما في قصر الإليزيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى.