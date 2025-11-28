تبرعت بأرض لبناء مسجد .. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض جثة عجوز نجع حمادى

تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة داخل منزلها بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، بعد الاشتباه فى وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

كما قررت جهات التحقيق استدعاء الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثة السيدة المسنة، لكشف الملابسات والأسباب وراء الوفاة.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا بالعثور على جثة عايد الخطيب ٨٥ عاماً، ملقاة داخل منزلها بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، ويشتبه فى وحود شبهة جنائية وراء الوفاة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



يذكر أن السيدة عايدة الخطيب، تتمتع بسيرة طيبة بين أهالى القرية، لاسهاماتها الكبيرة فى أعمال الخير، أبرزها بناء مسجد على نفقتها، ما كان له أثر طيب بين أهالى القرية.