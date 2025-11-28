تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي

نجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل لصالح النادي الأهلي في مرمى فريق الجيش الملكي المغربي لتصبح النتيجة 1-1 بين الفريقين، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل تريزيجيه الهدف في الدقيقة 68 من انطلاق المباراة بعد تحويله لعرضية أشرف بن شرقية برأسية رائعة لتعلن عن هدف التعادل.

وسجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي المغربي بعد متابعة لركلة جزاء احتسبت على أليو ديانج في الدقيقة 34 وتصدى لها مصطفى شوبير ليعلن عن تقدم الفريق المغربي في الدقيقة 36 من انطلاق المباراة.



وشهدت الدقائق الماضية هجمات متبادلة بين الفريقن وإضاعة أكثر من فرصة للتسجيل، أبرزها كرة زيزو التي ارتطمت في القائم الأيسر لحارس فريق الجيش الملكي المغربي، وتصدى مصطفى شوبير لأكثر من فرصة محققة للتسجيل من أمام لاعبي الفريق المغربي.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سوف يخوض مباراة الجيش الملكي المغربي، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الجيش الملكي المغربي

أعلن البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، تشكيل فريقه أمام الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

خط الدفاع: أنس باش – مروان لوداني – ميندي – تو كارنيرو

خط الوسط: زين الدين دراك – محمد ربيع حريمات

خط الهجوم: أحمد حمودان – عبد الفتاح حمدون.

تاريخ مواجهة الفريقين

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعات الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواجه الاهلي طوال تاريخه عددا كبيرا من الاندية المغربية

-الأهلي لعب ضد أندية المغرب 30 مباراة.

-الأهلي لعب مع اندية مغربية ضد كل من: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان، المغرب التطواني".

-فاز الأهلي 12 مرة وتعادل 10 مرات وهزم في 8 مباريات

-الأهلي التقى مع الجيش الملكي مروة واحدة من قبل.

-مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي الوحيدة، كانت في بطولة السوبر الأفريقي لموسم 2005-06، والتقى وقتها الفريقان في لقاء أقيم يوم 24 فبراير 2006.

-لعب الفريقان لمدة 120 دقيقة وفشلا في تسجيل أي هدف وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

-اتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-2 وتوج بلقب السوبر.

-سجل للأهلي وقتها كل من: "عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر.