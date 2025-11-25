نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا والعراق وإسرائيل لبحث سبل تعزيز الاستقرار والأمن

يتوجه نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد، مايكل ريجاس، في زيارة إلى تركيا والعراق وإسرائيل ، يوم الخميس المقبل وحتى الخامس من ديسمبر ، في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ريجاس سيقود وفد بلاده في تركيا خلال الاحتفال بالذكرى الـ 1700 لمجمع نيقية الأول، كما سيجري اجتماعات مع مسؤولين أتراك لتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى لقاء بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول.

وفي العراق، سيعقد نائب الوزير لقاءات مع مسؤولين عراقيين، ويتفقد المنشآت الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة، كما سيشارك في افتتاح القنصلية العامة الجديدة في أربيل.

أما في إسرائيل، فتهدف الزيارة إلى تأكيد علاقة الشراكة الأميركية – الإسرائيلية وتعزيز المرافق الدبلوماسية وضمان أن المساعدات الخارجية تخدم المصالح الاستراتيجية لواشنطن ، على حد قول البيان.