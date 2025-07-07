بسبب التخسيس.. نجوم تعرضوا إلى أزمات صحية شديدة آخرهم إدوارد

حالة من الجدل الواسع بعد إعلان إدوارد عن تعرضه لشلل فى المعدة ، بسبب تناوله حقن التخسيس ، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل عن مدى تأثير هذه الحقنة خاصة أن إدوارد لم يكن الممثل الوحيد الذى تعرض لهذا الأمر.

إدوارد

أعلن الفنان إدوارد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إصابته بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس.

وكتب إدوارد في منشوره عبر فيسبوك: «كلام مهم جدا .. أنا كنت باخد حقن التخسيس تحت إشراف دكتور تغذية ونزلت حوالي 15 كيلو، كنت باخد حقن الساكسندة، ودي الدكتورة نصحتني بيها بس مشكلتها بتتاخد كل يوم في المعدة بس ميزتها أننا نقدر نتحكم في الجرعات عشان منتعبش، ووصلت الوزن اللي أنا عاوزه ودخلنا في مرحلة التثبيت».

هند عبد الحليم

كشفت الفنانة هند عبد الحليم، تفاصيل تعرضها لوعكة صحية شديدة، قائلة: " أنا تعرضت لشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس وحاليا بدأت أتحسن".

وتابعت : " أنصح كل الناس ألا يستخدموا هذه الحقن إلا تحت إشراف الطبيب ، وبعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية اللازمة".

خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي، عن رأيه في أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن، مشيرا إلى أن العمليات الجراحية أمر غير محبب بالنسبة له بالمرة، محذرا من الحقن التي تساعد على التخسيس.

وقال الصاوي ، خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز: أنا خسيت 20 كيلو وناقص 20 كمان، وعايز أحذر الناس أنا أخدت الحقن حصلي كارثة بعد 3 أو 4 شهور حقنة منهم أدت إلى توقف الجهاز الهضمي وروحنا المستشفى وقعدت يومين».

إلهام شاهين

وكشفت إلهام شاهين، هن تلقيها حقن للتخسيس للإنقاص الوزن بسرعة لكنها أثرت على حياتها الصحية بالسلب قائلة " أنا خدت حقن بس مبنصحش حد ياخدها، بتجيب نتيجة قوية جدًا لكن بتتعب صحيًا، أنا ضعفت صحيًا مش بس ضعفت حجمًا، بتتاخد لفترة صغيرة لكن أنا بقالي كتير باخدها فعلشان كده ضعفت".

واستكملت: "لازم تتاخد مع دكتور مش حد ياخدها من دماغه، لأن فيه ناس بتسمع مننا حقن تروح تشتريها وتاخدها وده مؤذي، فعايزة أنصح إن لازم تتابعوا مع دكاترة".