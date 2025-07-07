رامي رضوان معلقا علي صورته المثيرة للجدل: الست Dua Lipa هتورطنا

تداول متابعون صورة نُشرت عبر حساب Dua Lipa الرسمي، بسبب ملامح الشاب التي رأى البعض أنها تشبه رامي رضوان بشكل لافت، و أعاد نشرها متابع آخر وكتب عليها : طب ودنيا سمير غانم وضعها إيه دلوقتي.

وشارك رامي رضوان، منشور المتابع وعلق بطريقة ساخرة: "والله عسل، الست Dua Lipa هتورطنا، أنتم شايفينه شبهى فعلًا؟، أنا مش حاسس بصراحة".

ورد الإعلامي رامي رضوان، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

https://youtube.com/shorts/DO73kibrwjI



وأعرب رضوان، عبر حسابه على “إنستجرام” عن استيائه من الصفحات التي تروج لمثل هذه الأكاذيب، مطالبًا الجمهور بعدم الالتفات إلى هذه المصادر غير الموثوقة.

وأكد أن حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، ولا تستحق هذا النوع من التدخلات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد “روكي الغلابة” الشهر المقبل، حيث تعود إلى السينما بعد فترة من الغياب.