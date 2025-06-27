ردَّ غاضبا.. ماذا قال رامي رضوان عن أنباء انفصاله عن دنيا سمير غانم

علق الإعلامي رامي رضوان على الشائعات المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، معربًا عن استيائه من الصفحات المزيفة التي تروج لتلك الأكاذيب.

رامي رضوان يطلب من متابعيه هذا الأمر:

وطالب رامي رضوان، جمهوره ومتابعيه، بإلغاء متابعة هذه الحسابات التي تنشر الشائعات بهدف تحقيق التفاعل وزيادة المشاهدات.

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رامي رضوان يشكر متابعيه وأصدقاءه:

وقال رضوان عبر خاصية "استوري" حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام": "حبايبنا الغاليين قوي.. بشكركم شخصيًا على سيل رسائلكم المحمّلة بمشاعر جميلة وعظيمة كلها حب واحترام.. حبكم ده تاج على راسنا، وده السبب الوحيد اللي خلاني أنزِّل نفي، لأن في العادي ما بنردش؛ عشان ما نعملش سعر ولا قيمة لمثل هذه الأساليب البخسة، الوهمية والتافهة، التي تلجأ لها صفحات هزيلة".

وتابع: “أي عقاب لهم؛ هو رد فعلكم أنتم، بإلغاء متابعتهم.. هم يلجأون لتلك الأساليب؛ ليكسبوا تفاعلًا ومتابعين، فإذا انقلب الأمر عليهم وكانت النتيجة عكسية؛ سيتعلمون لاحقًا تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأكاذيب والشائعات، إذا كان لديهم عقلا وضميرا”.