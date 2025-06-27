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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| حقيقة طلاق رامي رضوان ودنيا سمير غانم.. وموعد طرح فيلم الشاطر

دنيا سمير غانم ورامي رضوان
دنيا سمير غانم ورامي رضوان
قسم الفن

نشر قسم الفن عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية أبرزها: 

مشفق على ضحالة عقولهم.. رامي رضوان يكشف حقيقة انفصاله عن دنيا سمير غانم

رد الإعلامي رامي رضوان على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة، ومعبّرًا عن استيائه من انتشار الأكاذيب على بعض الصفحات غير الموثوقة.

آمال ماهر ونانسي عجرم.. تفاصيل حفلات مهرجان ليالي مراسي

تنطلق فعاليات مهرجان مراسي خلال الشهر المقبل بإقامة حفلات غنائية كل يوم سبت طوال يوليو بحضور أسماء كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

أسماء أبو اليزيد: يحب شخصيتي في فات الميعاد وفخورة بفريق العمل| خاص

أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل فات الميعاد، مؤكدة أن شخصية “بسمة” التي تجسدها في العمل قريبة جدًا من قلبها.

موعد عرض فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد

ينطلق فيلم “الشاطر” في دور العرض السينمائية بمصر وعدد من الدول العربية يوم 10 يوليو المقبل، ضمن موسم أفلام الصيف، في عمل يُعد من أبرز الإنتاجات المنتظرة لهذا العام، ويجمع بين أمير كرارة وهنا الزاهد، في ثنائية جديدة تمزج بين الأكشن والكوميديا.

مصطفى قمر برفقة مي فاروق في حفل غنائي بالهرم| صور

أحيا الفنان مصطفى قمر حفلا غنائيا في إحدى مدارس  الهرم، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها السود عيونه ومنايا وقلبى فى الليالى، ولو سألونى وغيرها، وحرصت على الحضور المطربة مي فاروق وزوجها محمد العمروسي. 

دنيا سمير غانم رامي رضوان فيلم الشاطر

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