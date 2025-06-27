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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد عرض فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد

أبطال فيلم الشاطر
أبطال فيلم الشاطر
قسم الفن

ينطلق فيلم “الشاطر” في دور العرض السينمائية بمصر وعدد من الدول العربية يوم 10 يوليو المقبل، ضمن موسم أفلام الصيف، في عمل يُعد من أبرز الإنتاجات المنتظرة لهذا العام، ويجمع بين أمير كرارة وهنا الزاهد، في ثنائية جديدة تمزج بين الأكشن والكوميديا.

أنهى صُنّاع الفيلم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من الدول الأوروبية، حيث اعتمد المخرج على مواقع تصوير مميزة تدعم الطابع العصري للفيلم، خاصة في مشاهد الحركة والمطاردات. ويواصل الفريق حاليًا مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض في موعده المقرر.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول فتاة شابة (تؤدي دورها هنا الزاهد) تقع في حب شاب يعمل كـ”دوبلير” (يؤدي دوره أمير كرارة)، وتبدأ بينهما سلسلة من المواقف والصراعات غير المتوقعة، التي تكشف عن خبايا عالم الدوبليرات وما يدور خلف الكواليس، في إطار مشوّق ومليء بالمفاجآت.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

الشاطر أمير كرارة هنا الزاهد

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